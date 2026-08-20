La cantante Rosalía sigue abriendo la conversación entre usuarios en redes con su famoso confesionario improvisado, una dinámica interactiva en la que sube a distintas celebridades a contar anécdotas íntimas sobre el escenario.

Durante su segundo concierto en tierras mexicanas del LUX Tour en la Arena Monterrey este miércoles, la artista catalana invitó a la streamer mexicana de 28 años Samantha Rivera Treviño, mejor conocida entre sus seguidores como Rivers.

"Mentí, no fui a cenar con mis papás, andaba confesándome con la Rosalía... que increíble experiencia", escribió la exparticipante de La Velada del Año en la plataforma de X.

Lee también: Karol G hace inesperada confesión sobre una expareja durante el concierto de Rosalía

La creadora de contenido se subió al escenario del LUX Tour para revelar una dolorosa anécdota amorosa. Foto: Redes Sociales

¿Qué confesó la streamer a Rosalía?

Durante su participación en el confesionario, la creadora de contenido regiomontana reveló una anécdota sobre un chico que le gustaba cuando asistía a la escuela secundaria.

"Hablábamos, pero éramos 'solo amigos', y con el tiempo, nos conocimos mejor. Me invitaba a salir, y empezó a convertirse en algo más. Entonces, un día me dijo que le gustaba y que sentía lo mismo... estaba tan emocionada", señaló.

[Publicidad]

La streamer contó que realizó diversos sacrificios por celebrar su cumpleaños junto a él, en el popular festival "Pal Norte". "Pasé meses ahorrando dinero para llevarlo al festival... Incluso hice rifas y rodo, porque tenía 13 o 14 años".

Lee también: "La Joaqui" revela en pleno concierto de Rosalía que esperaba un anillo, pero recibió una ruptura

Here’s Rivers’ full confession from tonight’s LUX TOUR Confessional with ROSALÍA:



“When I was in high school, there was a boy I really liked. We talked, but we were ‘just friends,’ and as time went by, we got to know each other more. He would ask me out, and it started becoming… pic.twitter.com/aOgUXhzwnG — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) August 20, 2026

No obstante, toda su ilusión se vino abajo cuando llegó el día de entregar el regalo, pues el chico habría cambiado su actitud de improvisto, cancelando su cita con la streamer con la excusa de asistir a un compromiso familiar, a pesar de su expectativa por ir al festival de días anteriores.

[Publicidad]

"No tenía ningún sentido", señaló. A pesar de su cambio de planes, la creadora de contenido decidió asistir junto a una amiga. Sin embargo, el momento amargo llegó cuando, durante el evento, se topó con su novio, muy acaramelado con otra persona, una compañera de clase.

"Estábamos a punto de irnos cuando, ¿adivinen a quién me topo en el festival? A él, con otra persona, acurrucados, y creo que iban de la mano. ¿Y lo peor? ¿Saben quién era? Una compañera de clase", instó. De acuerdo con la streamer, esta experiencia le dejó un mal sabor de boca.

Foto: Captura Youtube.

"Después de eso, no quise saber nada de Nati y odié a todo el mundo durante mucho tiempo. Pasé varios años sin confiar en nadie y sin querer conocer gente de esa manera. Pero fue una experiencia, y al final me di cuenta de que no tenía por qué ser así", dijo.

[Publicidad]

También te interesará:

¿Dónde y cómo ver la 'Luna de Sangre' en México?; horarios y recomendaciones para el eclipse lunar

Descuentos del INAPAM por el Día del Abuelo; conoce los negocios que ofrecen promociones a adultos mayores

[Publicidad]

Binance: la computación cuántica no amenaza al mundo cripto hoy, pero la industria ya se prepara

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm