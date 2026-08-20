Las acciones que ha realizado la Secretaría de las Mujeres de la CDMX, para prevenir el embarazo adolescente han alcanzado a 13 mil 856 personas, en escuelas de nivel básico y medio superior ubicadas en seis demarcaciones, dio a conocer la titular de la dependencia, Daptnhe Cuevas Ortiz.

Al encabezar la Décimo Séptima Sesión Ordinaria del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), la secretaria destacó la importancia de la participación de las alcaldías en las que están constituidos los Grupos Municipales de Prevención del Embarazo en Adolescentes (GUMPEA), con lo que se “territorializa” la estrategia nacional en ese tema.

En la Ciudad de México existen GUMPEAS en seis alcaldías: Gustavo A. Madero, Milpa Alta, Tláhuac, Magdalena Contreras, Iztapalapa y Xochimilco.

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Secretaría de Mujeres lleva acciones para prevenir embarazo adolescente en CDMX. Foto: Especial

Por su parte, la secretaria de Salud Pública de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, en su calidad de secretaria técnica del GEPEA, enfatizó que este grupo es el mecanismo de coordinación interinstitucional encargado de impulsar acciones para la prevención del embarazo en adolescentes en la Ciudad de México, mediante la articulación de esfuerzos entre dependencias gubernamentales, organismos autónomos, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.

Durante la sesión, que tuvo lugar en el parque EDEN Mestizaje de la alcaldía Gustavo A. Madero, se presentó la campaña “El aborto es un hecho y decidir es nuestro derecho”, a cargo de la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir, así como la intervención que la Jurisdicción Sanitaria de Iztapalapa realizó en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl.

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