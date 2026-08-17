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La Secretaría de las Mujeres condenó las expresiones de violencia digital dirigidas contra futbolistas del Club Deportivo Cruz Azul Femenil durante el podcast "Pláticas del Mal", auspiciado por la plataforma teammexico.mx, y sostuvo que este tipo de mensajes perpetúan la discriminación y vulneran el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
La dependencia señaló que los comentarios realizados por Santiago Domínguez, así como por Miguel Bedean y Criss Ángel “Babuino”, son “inadmisibles y reprobables”, al considerar que desvalorizan, sexualizan y descalifican a las mujeres por motivos de género.
En un comunicado, advirtió que este tipo de expresiones en redes sociales, medios de comunicación e internet no deben normalizarse ni tolerarse, y recordó que las audiencias tienen derecho a recibir contenidos que respeten la dignidad humana y contribuyan a una comunicación libre de violencia y discriminación.
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La secretaría destacó que la participación de las mujeres en el deporte y en cargos directivos es un espacio ganado con esfuerzo que debe ejercerse en condiciones de igualdad, seguridad y pleno respeto a sus derechos.
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Subrayó que la libertad de expresión no puede ejercerse en detrimento de los derechos de las mujeres y llamó a quienes generan contenidos a asumir su responsabilidad frente a las audiencias, incorporando una perspectiva de género y evitando la reproducción de estereotipos y discursos discriminatorios.
También expresó su solidaridad con las jugadoras, con la directora deportiva Mafer Pons y con el Club Deportivo Cruz Azul Femenil en las acciones emprendidas para exigir espacios libres de violencia.
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