Aunque las directivas del Guadalajara y el Olympiacos todavía no llegan a un acuerdo, la negociación por Armando González sigue en pie y es probable que durante los próximos días se cierre su llegada al futbol europeo.

Hasta ahora, el club griego es el único que presentó una oferta formal por la Hormiga, pero lejos de los 15 millones de dólares que las Chivas colocaron como cláusula de rescisión para dejarlo ir.

Según confirmó a EL UNIVERSAL Deportes una fuente enterada de la negociación, el Rebaño Sagrado siempre ha tenido la intención de conservar un porcentaje de los derechos federativos de su canterano, pero eso no significa que disminuya sus pretensiones en cuanto al valor colocado al mundialista mexicano en Norteamérica 2026.

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Las Chivas pierden en su visita a Los Ángeles / Foto: AP

En primera instancia, el Olympiacos ofreció aproximadamente cinco millones de billetes verdes por la totalidad de los derechos federativos de González, por lo que la respuesta del Guadalajara fue tan inmediata como negativa.

El jugador está al tanto del interés del club en el que militaron los también mexicanos Nery Castillo y Alan Pulido, ha manifestado su deseo de emigrar al futbol europeo, aunque siempre con el deseo de que la negociación en la que está involucrado deje una buena cantidad a la institución que lo formó.

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Al recibir una respuesta negativa, los altos mandos del Olympiacos solicitaron un par de días para estudiar el caso y analizar si vale la pena incrementar la oferta por la Hormiga, lo que harán y ya se lo comunicaron a las Chivas, aunque todavía no la presentan de manera formal.

Por ahora, en el Rebaño Sagrado tienen muy claro que no dejarán ir a uno de sus principales activos por una cantidad menor a la que consideran justa.