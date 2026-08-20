A través de un video en redes sociales, una usuaria de TikTok dio a conocer que la cantante Olivia Rodrigo habría aportado dinero para que concluyera su último semestre académico.

Según lo revelado con la creadora de contenido, identificada como Jamie Causey, la artista pago de manera discreta su matrícula escolar de la Universidad de Alabama, luego de explicar que no contaba con los recursos suficientes.

Causey recordó que, luego de publicar un video en su cuenta de TikTok sobre la dificultad que enfrentó al cubrir el alto costo de su matrícula. El testimonio de la joven habría llamado la atención de la artista, quien se comunicó con ella en privado.

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Olivia Rodrigo en su concierto en el Estadio GNP Seguros, este 2 de abril 2025. Foto: EL UNIVERSAL / Yaretzy M. Osnaya

Olivia Rodrigo apoya a fan con gastos universitarios

"Me dijo que le encantaban mis videos, que yo era una fuente de positividad y luz para ella, y que quería ayudarme a graduarme. Y lo hizo", compartió Causey en un video. El momento habría ocurrido a principios de 2025, cuando la joven tenía 21 años y cursaba su último semestre de universidad.

Asimismo, la joven mostró una captura de pantalla, donde la artista le preguntó si podía ayudarle con una aportación económica. "Vi tu último video sobre la matrícula universitaria y me encantaría ayudarte con eso... ¡Qué genial que estés tan cerca de graduarte!", escribió.

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Según mostró Causey, la intérprete de "Good 4 U" le habría transferido 5 mil dólares a través de Venmo, esto es cerca de 84 mil 831 pesos mexicanos. Según medios locales, la matrícula para estudiantes de esa institución cuesta alrededor de 5 mil 959 dólares por semestre.

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La joven explicó que tomó la decisión de esperar un tiempo para compartir el gesto de la cantante públicamente, porque no buscaba armar un alboroto. "No quería que algo que significaba tanto se convirtiera en un espectáculo público", instó.

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"Olivia, no sé si alguna vez entenderás lo mucho que eso significa para mí... Me hiciste sentir que pertenezco a esta plataforma. No me debías nada, simplemente elegiste ser amable con una desconocida. Siempre te has preocupado por ayudar a los demás", expresó.

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