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Fortnite se pinta rosa y morado, pues la estética Y2K y grunge de Olivia Rodrigo llega a la plataforma en una colaboración que promete muchos moños, corazones y flores.
La música de la cantante y compositora estadounidense se suma a la Serie de Ídolos del videojuego de Epic Games, en un lanzamiento que busca unir moda digital, música moderna y nuevas experiencias y funciones de Fortnite Festival.
El anuncio fue hecho este 25 de junio a través de redes sociales por la tres veces ganadora del Grammy, así como por Fortnite y Fortnite Festival.
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¿Cuándo sale la colaboración de Olivia Rodrigo x Fortnite?
La colaboración de Olivia Rodrigo llega al universo de Fortnite este jueves 25 de junio. Se espera que el paquete completo de objetos esté disponible a partir de las 5:00 PM (hora del centro de México).
¿Cómo luce el skin de Olivia Rodrigo?
La colaboración de Olivia Rodrigo y Fortnite Destival incluye dos atuendos principales:
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- Olivia Rodrigo SOUR, inspirado en su atuendo de porrista de la canción "good 4 you" (incluye su versión en minifigura LEGO).
- Olivia Rodrigo Lover Girl, inspirado en su nueva era musical con su álbum "You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love", el cual se estrenó el pasado 12 de junio (incluye minifigura LEGO).
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El paquete incluye gestos temáticos como "good 4 u", el cual contiene efectos de espejos rotos y llamas de fuego, y "maggots for brains", con corazones y polvo de hadas, mostrando la diferencia de estética y sentimientos en los álbumes y eras de la cantante.
Otros artículos del lanzamiento son:
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- Mochila Alas de Mariposa de Olivia
- Mochila retro Colección de Stickers en Llamas
- Tres nuevas pistas de improvisación:"drop dead", "maggots for brains" y "deja vu".
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