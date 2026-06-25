La gira de prensa internacional para "Spider-Man: Brand New Day" ya arrancó oficialmente en Europa.

El elenco de la esperada película de Marvel ha asistido a las premieres y alfombras rojas en Madrid, Ámsterdam, Berlín, Roma y Paris, dejando en el camino estilo y emoción por el estreno de esta cuarta entrega de la saga protagonizada por Tom Holland.

Tras cinco años de espera, "Spider-Man: Brand New Day" llega este verano para mostrar una épica batalla del superhéroe arácnido contra Hulk y otros personajes, revelando una unión de mundos dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

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Esta entrega es la cuarta película de la saga protagonizada por Tom Holland. Foto: Sony Pictures

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day en México?

Sony Pictures México confirmó que "Spider-Man: Brand New Day" llegará a los cines nacionales el próximo 29 de julio, dos días antes del estreno oficial en Estados Unidos, programado para el 31 de julio.

En esta entrega Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon regresan a sus papeles de Peter Parker, MJ y Ned. Asimismo, veremos a Mark Ruffalo en el icónico personaje de Bruce Banner, es decir, Hulk; a Michael Mando interpretando a Escorpión, Jon Bernthal en el personaje de Punisher y Krondone como Tombstone.

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La aparición de la actriz estadounidense Sadie Sink, conocida por su participación en la serie de Netflix "Stranger Things", también es una de las más esperadas del filme, sin embargo, ni Sony ni Marvel han revelado el papel que la joven interpretará en la historia.

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Elenco de Spider Man: Brand New Day en CDMX

"Spider-Man: Brand New Day" ya se perfila como una de las películas más taquilleras del año y los fans de la saga están de suerte, pues el elenco llegará a la Ciudad de México.

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Como parte de la gira internacional, Sony Pictures anunció que la CDMX es una de las paradas seleccionadas para la promoción de la película junto con:

Madrid

Shanghái

Londres

Los Ángeles

Ámsterdam

Paris

Berlín

Roma

Nueva York

Tom Holland y Zendaya en la premiere de Spider Man: Brand New Day en Madrid. Foto: AFP

Hasta ahora aún no se sabe la fecha exacta en la que Holland, Zendaya y otras de las estrellas de la nueva entrega podrían pisar tierras mexicanas, no obstante, se espera que sea alrededor de julio.

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