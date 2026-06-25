La euforia por la histórica actuación de la Selección Mexicana en el Mundial dejó una de las escenas más comentadas de las últimas horas. Tres periodistas fueron cargados y lanzados al aire por aficionados durante transmisiones en vivo realizadas en distintos puntos de la Ciudad de México.

Guillermo Ochoa celebra en compañía de la Selección Mexicana, durante la última fecha de la Fase de Grupos del Mundial de 2026 en el Estadio Ciudad de México - Foto: AP

Mientras miles de seguidores celebraban el paso perfecto del Tri en la fase de grupos, los reporteros se convirtieron inesperadamente en protagonistas de una fiesta que terminó provocando carcajadas entre usuarios y miles de reproducciones en distintas plataformas.

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¿Qué pasó con los periodistas durante los festejos por el triunfo del Tri?

La noche del miércoles quedó marcada por la contundente victoria de la Selección Mexicana sobre República Checa. Con el triunfo, el equipo dirigido por Javier Aguirre cerró una fase de grupos impecable y mantuvo su invicto sin conocer la derrota.

La emoción se trasladó inmediatamente a las calles de la capital. Lugares emblemáticos como el Ángel de la Independencia, las inmediaciones del Estadio Ciudad de México y el FIFA Fan Fest se llenaron de aficionados que celebraron el resultado con cánticos, espuma y banderas.

Fotografía aérea que muestra aficionados de México celebrando el triunfo ante República Checa en el Ángel de la Independencia este miércoles, en un partido del Mundial de la FIFA 2026, en Ciudad de México. Foto: Tomás Pérez/ EFE

En medio de ese ambiente, varios periodistas que realizaban enlaces en vivo fueron sorprendidos por seguidores de la Selección, quienes decidieron integrarlos a la celebración de una manera poco convencional.

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Reportero fue cargado y lanzado al aire en pleno enlace en vivo

Uno de los momentos más comentados involucró al periodista Jorge Monroy, quien reportaba desde el Ángel de la Independencia cuando un grupo de aficionados interrumpió su transmisión.

Lo que comenzó con porras y gritos de apoyo terminó convirtiéndose en una escena inesperada. Los seguidores rodearon al comunicador y, entre consignas de celebración, lo levantaron para lanzarlo al aire mientras continuaban los festejos por la victoria mexicana.

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#Loret en @latinus_us

Este enlace de Jorge Monroy es un poema 😂😂😂 pic.twitter.com/2kwPL9b6zu — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) June 25, 2026

Las imágenes captaron el instante exacto en que el reportero pasó de narrar el ambiente festivo a convertirse en parte del espectáculo, provocando una ola de reacciones en redes sociales.

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La euforia también alcanzó al FIFA Fan Fest

La situación no fue exclusiva del Ángel de la Independencia. Durante otra transmisión realizada desde el FIFA Fan Fest, el periodista Héctor Gordoa también fue sorprendido por la emoción de los aficionados.

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Mientras entrevistaba a seguidores sobre el desempeño del Tricolor, varios asistentes decidieron cargarlo para sumarlo a la celebración. Lejos de molestarse, el comunicador terminó uniéndose al ambiente festivo y celebró junto a los presentes.

Le tocó volar a nuestro reportero Héctor Gordoa. #Loret en @latinus_us pic.twitter.com/x9ruP9STeM — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) June 25, 2026

Un tercer periodista terminó cubierto de espuma y por los aires

La cadena de incidentes continuó con Alejandro Madrigal, quien realizaba un enlace desde las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

Antes de iniciar su reporte, varios aficionados le lanzaron espuma directamente al rostro, dificultando su participación en la transmisión. Minutos después, cuando intentaba describir el ambiente que se vivía en el lugar, un grupo de seguidores decidió cargarlo y lanzarlo al aire en medio de los festejos.

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¡Quiso volar! Tienen que ver este enlace de nuestro reportero Alejandro Madrigal.#Loret en @latinus_us pic.twitter.com/i2s0wALYAY — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) June 25, 2026

La escena provocó risas tanto entre los presentes como entre quienes seguían la cobertura en vivo, convirtiéndose en uno de los momentos más compartidos de la noche.

Además, como era de esperarse, los videos acumularon varios mensajes como:

"Yo también solté la carcajada con el reporte de "vuelos""

" A partir de hoy Latinus tiene más vuelos que el AIFA"

"Denle un aumento y promoción a #jorgemonroy pero ya"

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