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Los comerciantes que venden dentro del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro deberán portar chalecos de colores que corresponderán a la línea donde esté ubicado su local y tendrán tarjetones de seguridad, como parte del nuevo reglamento para la operación de espacios comerciales dentro de este medio de transporte.
Así lo adelantó el director general del Metro, Adrián Rubalcava, quien especificó que no se tratará de uniformes, sino únicamente chalecos del color de la línea donde estén operando comerciantes o permisionarios de los Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR).
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Adelantó que se entregará a los permisionarios las características que deben cumplir estas prendas y ellos serán los responsables de adquirirlas por su cuenta.
“Son chalecos que corresponden a los colores; eso nos va a ayudar para saber si algún vendedor o algún permisionario es de esa línea o no es de esa línea y, además, un tarjetón que va a tener ciertos candados de seguridad para que no se puedan duplicar”, precisó durante una entrevista.
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JACL/cr
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