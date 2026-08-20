El próximo 19 de septiembre, México volverá a escuchar el sonido de la alerta sísmica. La activación formará parte del Segundo Simulacro Nacional, un ejercicio que cada año cobra especial relevancia por coincidir con el aniversario de los terremotos de 1985 y 2017.

La señal se escuchará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, por lo que las autoridades pidieron a la población no entrar en pánico. El objetivo es poner a prueba la capacidad de reacción ante una emergencia y detectar qué puede mejorarse antes de que ocurra un sismo real.

Segundo Simulacro Nacional 2026. Foto: Especial

Para este ensayo se contempla la participación de alrededor de 23 mil altavoces, distribuidos en Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas y Morelos.

¿Qué hacer cuando suene la alerta sísmica durante el simulacro?

Aunque se trate de un ejercicio, tomarlo con seriedad puede hacer una diferencia cuando llegue una emergencia verdadera. El simulacro permite practicar la evacuación y comprobar si las rutas de salida y los puntos de reunión funcionan correctamente.

Durante la activación de la alerta sísmica, es importante conservar la calma, atender las instrucciones de brigadistas o personal de Protección Civil y evacuar de manera rápida, pero ordenada.

Esto debes hacer durante el Segundo Simulacro Nacional. Foto: Canva

También se recomienda tener a la mano la mochila de emergencia, dirigirse al punto de reunión previamente establecido y, cuando las condiciones lo permitan, cerrar los servicios de luz, gas y agua.

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El ejercicio también busca recordar que una evacuación no debe dejar atrás a quienes necesitan mayor apoyo. Por ello, se debe prestar atención a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

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¿Qué no se debe hacer durante un simulacro?

Hay una parte del simulacro que suele pasar desapercibida: saber qué evitar.

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Durante la evacuación no se deben utilizar elevadores, correr, gritar, empujar ni generar situaciones de pánico. Tampoco se debe regresar al inmueble hasta que las autoridades indiquen que es seguro hacerlo.

La idea no es solamente salir rápido, sino hacerlo de una manera que reduzca el riesgo de accidentes y permita que todas las personas lleguen a una zona segura.

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¿Cómo activar la alerta sísmica en un celular Android?

Además de los altavoces, los teléfonos móviles pueden contar con herramientas para recibir avisos relacionados con sismos. Por eso conviene revisar que estas funciones estén habilitadas.

En un dispositivo Android, el usuario debe entrar a “Ajustes”, seleccionar “Seguridad y emergencia” y localizar la opción “Alerta de sismo”. Ahí podrá comprobar si la función se encuentra activada.

Simulacro nacional pone a prueba la alerta sísmica en celulares para reforzar la prevención y avisar a tiempo a la población. Foto: Freepik

¿Cómo activar las alertas gubernamentales en un iPhone?

En los iPhone, la revisión se realiza desde “Configuración”. Después es necesario entrar a “Notificaciones” y deslizarse hasta la parte inferior de la pantalla.

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En ese apartado aparece la sección de “alertas gubernamentales”, donde deben permanecer activadas las opciones disponibles para recibir este tipo de avisos.

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