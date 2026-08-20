Mérida, Yucatán. - Luego de las protestas del personal de enfermería que denunció sobrecarga de trabajo, la delegación del IMSS-Bienestar contrató a 622 nuevos enfermeros y enfermeras para reforzar la plantilla del nuevo Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”.

El pasado martes, personal de enfermería del Hospital O’Horán denunció condiciones laborales extremas, ante la falta de trabajadores en distintas áreas del nosocomio.

Señalaron que la falta de personal llevó a que enfermeras y enfermeros atendieran hasta 14 pacientes por turno, situación que, además de incrementar la carga laboral, afecta la calidad de la atención.

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En su conferencia de prensa de este jueves, el gobernador Joaquín Díaz Mena informó que la llegada del nuevo personal, la cual será de forma escalonada, fortalecerá la plantilla del nosocomio.

“El Gobierno del Estado gestionó la incorporación de 622 profesionales de la salud al Hospital de Alta Especialidad Agustín O’Horán, entre personal médico especialista, de enfermería y paramédicos, con lo que se alcanzará una plantilla de mil 217 trabajadores, lo que permitirá ampliar su capacidad de atención y operación”, manifestó.

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Díaz Mena informó que el proceso inició hoy con la llegada de 266 trabajadoras y trabajadores: 77 médicos especialistas, 180 enfermeras y enfermeros, así como nueve integrantes de la rama paramédica y técnicos.

El mandatario estatal indicó que durante septiembre continuará la incorporación progresiva del personal restante, hasta completar los 622 profesionales de la salud, quienes se sumarán a quienes ya laboran en el hospital.

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