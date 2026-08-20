Metrópoli | 20-08-26 | 17:25 |

La activó la alerta amarilla por intensificación de y posible caída de granizo para la tarde y noche de este jueves 20 de agosto en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Venustiano Carranza.

Ante este pronóstico, la recomendó a la población portar paraguas o impermeable;; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

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También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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JACL/cr

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