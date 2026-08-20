La diputada local de Movimiento Ciudadano Luisa Ledesma propuso que los jóvenes tengan derecho a una protección reforzada de su salud mental.

Durante la Comisión Permanente de este miércoles en el Congreso local, la legisladora presentó una iniciativa para modificar el artículo 11 de la Constitución Política de la CDMX para que las personas jóvenes tengan derecho a una protección reforzada de su salud mental.

“Las autoridades adoptarán medidas para promover su bienestar psicoemocional y desarrollo integral, prevenir y detectar oportunamente las afectaciones a la salud mental y garantizar el acceso a servicios adecuados, accesibles, oportunos y de calidad, libres de estigma y discriminación, con respeto a su dignidad, autonomía y libre desarrollo de la personalidad”.

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Luisa Ledesma argumentó que durante mucho tiempo los jóvenes aprendieron a cuidar su cuerpo, pero no siempre aprendieron a cuidar su mente.

“Sabemos que cuando algo nos duele físicamente debemos buscar atención, pero cuando lo que duele no se ve todavía, escuchamos frases como ‘échale ganas, ya se te va a pasar o tú puedes solo o sola’, y hay momentos en los que no podemos solos y reconocerlo no debería darnos vergüenza”, apuntó.

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Recalcó que hablar de salud mental es hablar de una de las realidades más importantes de la generación joven, pues las juventudes viven conectadas prácticamente todo el tiempo, pero paradójicamente muchas veces pueden sentirse profundamente solas, enfrentando presión académica, incertidumbre sobre el futuro, dificultades económicas y expectativas familiares, relaciones personales.

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“En México, durante el 2024, las personas de entre 15 y 29 años registraron una tasa de 10.2 suicidios por cada 100 mil habitantes. Una de las más altas entre los distintos grupos de edad. Por supuesto que la salud mental ya es un tema que nuestra ciudad reconoce y ese ha sido un avance necesario, pero también es cierto que las juventudes vivimos desafíos propios de esta etapa de vida y necesitamos que nuestras instituciones sean capaces de entenderlos y atenderlos”, mencionó.

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Y añadió: “Por eso creemos que es momento de dar un paso más, reconocer que hablar de salud mental en las juventudes requiere una mirada específica, acciones reforzadas y un compromiso por parte de nuestras instituciones. Eso es precisamente lo que propone esta iniciativa, queremos que nuestra Constitución reconozca una protección especial para la salud mental de las personas jóvenes y que esa protección reforzada tenga un significado concreto: promover nuestro bienestar emocional y desarrollo integral; prevenir, detectar a tiempo y garantizar que cuando una persona joven necesite ayuda, pueda encontrar atención adecuada, accesible, oportuna, de calidad y libre de estigma y discriminación”.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y posible dictaminación.

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