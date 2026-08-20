El diputado de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, cuestionó que la empresa 5M2, S.A. de C.V. volverá a operar Ecobici luego de ganar la licitación que lanzó la Secretaría de Movilidad (Semovi), pese a que “prácticamente no ha cumplido ninguno de los términos del contrato anterior”, que fue realizado en 2021, y por el cual fueron penalizados en 2024 por retrasos en la renovación y ampliación pasada.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el legislador criticó que la Semovi haya elegido nuevamente a la compañía pese a los problemas que, aseguró, ha registrado durante la actual prestación del servicio. Y es que —en 2024— el consorcio 5M2 y BKT Bicipública fue penalizado con más de 12 millones de pesos por los retrasos en los trabajos antes mencionados.

“Esta empresa prácticamente no ha cumplido ninguno de los términos del contrato anterior, ya lo decías en términos de tiempos de ejecución, de obra, de instalación, las bicicletas también se retrasaron, empezaron a llegar poco a poco a las estaciones y nunca, nunca han estado realmente completas”, expresó Torres.

“Hoy el servicio de mantenimiento tampoco es el suficiente para mantener un número de bicis en operación que alcance para todos los usuarios. O sea, prácticamente este contrato nunca se ha cumplido y hoy pues lo van a renovar con la misma empresa y con una mayor complejidad”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.