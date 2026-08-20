Cancún.— A lo largo de 28 años en el tenis, el ortopedista y traumatólogo Salvador Chinchilla ha vivido toda clase de experiencias, desde “bonitas e increíbles” hasta “difíciles y oscuras”. Sin embargo, hay una en específico que lo marcó y considera como la anécdota “más bonita e importante”.

“Cuando Grigor Dimitrov fue campeón en Acapulco [2014], acabando la semifinal con Andy Murray, se desvaneció y fue un momento de estrés e incertidumbre. Pasamos muchas horas cuidándolo y, gracias a eso, surgió una amistad; esa es la parte bonita de lo complicado que fue sacarlo adelante”, reveló.

En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, el especialista rememoró con orgullo y satisfacción cómo el tenista búlgaro todavía recuerda aquel momento que vivió con él, a pesar de que han pasado 12 años.

“Ahora que lo vi en Acapulco, pensé que ya no se acordaría, porque no nos veíamos desde la pandemia, pero me vio y dejó de entrenar para saludarme, muy amablemente. Le dije que pensaba que ya no se acordaba de mí y me dijo ‘cómo no me voy a acordar, si me salvaste la vida’. Lo comento, porque para mí es algo muy especial y bonito, algo que me llevo del tenis”, compartió Chinchilla, con una gigantesca sonrisa de satisfacción.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.