Cruz Azul, Chivas y hasta el Monterrey de Matías Almeyda son equipos que antes del inicio del Apertura 2026 eran colocados arriba del América como favoritos para conquistar este torneo.

Sin embargo, al interior del Nido reconocen que esto preocupa poco y nada. Para Alan Cervantes “el ruido externo” no afecta a las Águilas, que este viernes buscarán su cuarta victoria del certamen frente a los Bravos en La Frontera.

“Tampoco es la primera vez que pasa eso. Recuerdo que en el Tricampeonato también las expectativas eran muy bajas, tuvimos un torneo complicado, también pasamos en los últimos lugares y al final, jugando repechaje, terminamos siendo campeones”, declaró el mediocampista azulcrema.

América lidera el certamen con 10 puntos y la mejor diferencia de goles; son la mejor defensiva con apenas un gol en contra. Ante FC Juárez, Guillermo Almada busca mantener su invicto al frente de las Águilas.

“Se han ido jugadores que eran fundamentales, claves, de renombre, pero como siempre he dicho, esta institución te exige tanto y la presión es tanta que tienes que estar a la altura y a la par de tu máximo nivel”, mencionó Cervantes.

“Y con este entrenador que también tiene la misma ideología, nos ha llevado con el buen ambiente grupal, que es superimportante, siempre lo he dicho, a generar este buen inicio del torneo”, agregó Alan sobre la llegada del técnico uruguayo para este semestre.

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América golea al San Luis Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

América tiene claro el objetivo

Guillermo Almada ha inyectado la intensidad que quiere y ha puesto sobre la mesa los objetivos. No hay más opciones para el América y así lo entienden los jugadores; todo lo que venga de afuera no se adentra en el grupo.

“A nosotros, el ruido de afuera, la realidad es que nos importa poco, estamos totalmente a lo que queremos, a lo que vamos, y gracias a los resultados lo llevamos cada vez mejor y de buena manera en el día a día”, aseveró el mediocampista mexicano.

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“No te digo que, híjole, no pueda pasar o que no pueda haber un tropiezo, puede pasar y ojalá que no sea así, pero estamos tan convencidos que de alguna manera se ha visto reflejado", concluyó.

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