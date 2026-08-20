La Fiscalía General de la República (FGR) compartió la entrega del excontralmirante de la Marina, Fernando Farías Laguna, por parte de las autoridades de Argentina a la custodia mexicana.

Vestido con una sudadera verde menta, pantalón caqui y tenis blancos, permaneció esposado y fue escoltado por agentes de la Agencia Nacional de Migraciones, Policía Federal Argentina (PFA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

En el aeropuerto lo esperaban agentes de la Secretaría de Marina y de la FGR, para ser trasladado a México en el Gulfstream G450 de las Fuerzas Armadas, que aterrizó ayer en el aeropuerto de Ezeiza, Argentina.

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En el mismo clip, se puede ver a Farías Laguna sentado dentro del avión, mientras agentes de la Marina hablan con él y este sólo asiente.

Ernestina Godoy, titular de la FGR, informó que Farías será llevado al penal del Altiplano cuando llegue a México.

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¿De qué se le acusa a Fernando Farías Laguna?

De acuerdo con la fiscal Ernestina Godoy, el exfuncionario participó en una red de criminal dedicada al huachicol fiscal.

Recordó que fue el entonces secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, tío político del acusado, quien señaló ante el exfiscal Alejandro Gertz Manero, acciones de dicha red criminal.

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Por lo que se inició una investigación, pero fue el aseguramiento del buque "Challenge Procyon" cargado con "ocho" millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, Tamaulipas, confirmó el entramado criminal.

Luego en Ensenada, Baja California se detectó otro buque con ocho millones de litros de combustible. Según la fiscal, los señalados ingresaban el huachicol como aceites o aditivos para no pagar impuestos y los distribuían a través de empresas legalmente constituidas.

Godoy informó que se impuso una nueva estrategia de investigación y se obtuvo evidencia de pedimentos manipulados, además se detectó a agentes aduanales corruptos, revisiones simuladas y la adulteración en volúmenes y muestras del producto.

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La fiscal explicó que la red opera en Baja California, Tamaulipas, Colima y en la Ciudad de México, por lo que se activo la ficha roja de Farías.

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Además del excontralmirante Fernando Farías Laguna, 15 personas han sido detenidas, entre ellos 12 funcionarios públicos, y se dio un golpe económico de 340 millones de pesos por el hidrocarburo recuperado.

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También se han asegurado 86 pipas, 29 autotanques y tres inmuebles.

FGR va contra accionistas, apoderados legales, socios

Investigaciones contra huachicol siguen, aseguró Godoy y se han emitido órdenes de aprehensión contra accionistas, apoderados legales, socios y enlaces en seis estados de México.

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bmc