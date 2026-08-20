La madrugada de este jueves se reportó el descarrilamiento de seis vagones de un tren en la localidad de Nazareno, perteneciente al municipio de Lerdo, los cuales cargaban un químico tóxico. No se reportaron afectaciones por intoxicación ni personas lesionadas.

Fue la dirección de Protección Civil del municipio de Lerdo la que reportó el accidente ocurrido cerca de la 1:50 de la mañana, después de que vecinos cercanos al lugar, alertaron del descarrilamiento y después fuertes olores.

Se descarrilan seis vagones de un tren que contenían un químico tóxico en Lerdo, Durango; no hay lesionados. Foto: Especial.

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Tras una inspección de personal a los vagones, se confirmó que transportaban fosfuro de magnesio, un químico corrosivo altamente tóxico al contacto con la piel y que reacciona con el agua liberando gas fosfina.

Se descarrilan seis vagones de un tren que contenían un químico tóxico en Lerdo, Durango; no hay lesionados. Foto: Especial.

Tanto Protección Civil como el cuerpo de Bomberos evaluaron la zona y reportaron que la situación no representaba riesgo para la población

El lugar quedó resguardado por personal de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la policía Municipal, así como de personal de Ferromex. La contingencia concluyó a las 3:30 de la mañana, informó Protección Civil.

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Se descarrilan seis vagones de un tren que contenían un químico tóxico en Lerdo, Durango; no hay lesionados. Foto: Especial.

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