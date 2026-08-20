El Día del Abuelo se aproxima en el calendario nacional (una fecha dedicada a reconocer el papel de los adultos mayores en la sociedad) y, con ello, surge la oportunidad de revisar los programas de apoyo destinados a la salud de este sector de la población.

El envejecimiento biológico conlleva transformaciones fisiológicas progresivas que demandan una atención médica constante y preventiva.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geriatría (INGER) de la Secretaría de Salud de México, el seguimiento médico periódico en personas de 60 años o más permite la detección temprana de enfermedades crónico-degenerativas y reduce complicaciones a largo plazo.

Tarjeta INAPAM; estos son los programas del Bienestar a los que te puedes registrar este 2025. Foto: Especial

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Para facilitar el acceso a estos servicios vitales, existen convenios de colaboración a través del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), los cuales otorgan tarifas preferenciales y descuentos que van desde el 10% hasta el 50% en laboratorios, clínicas, hospitales, ópticas y centros de rehabilitación.

La prevención en áreas clave como la visión, la audición y la salud bucal resulta determinante para mantener la autonomía y la calidad de vida de la población adulta.}

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Directorio de establecimientos con tarifas preferenciales para adultos mayores

A continuación, se presenta un desglose de los principales centros de atención médica, clínicas de análisis y servicios especializados disponibles en diversas alcaldías de la Ciudad de México, esto de acuerdo con el Directorio de beneficios de INAPAM:

Servicios de salud, análisis y especialidades clínicas

Patriotismo Clínica de Salud S.A. de C.V. (Benito Juárez): Ubicada en Avenida Patriotismo # 573, Colonia Ciudad de los Deportes (Tel. 55 563 4000). Ofrece un beneficio del 10% al 58% de descuento en sus servicios.

Ubicada en Avenida Patriotismo # 573, Colonia Ciudad de los Deportes (Tel. 55 563 4000). Ofrece un beneficio del 10% al 58% de descuento en sus servicios. Quest Diagnostics México (Benito Juárez): Localizado en Calle Montecito # 38, Piso 9, Colonia Nápoles. Brinda un 10% de descuento en análisis clínicos (sujeto a condiciones de la empresa).

Localizado en Calle Montecito # 38, Piso 9, Colonia Nápoles. Brinda un 10% de descuento en análisis clínicos (sujeto a condiciones de la empresa). Centro Hospitalario MAC (Coyoacán): Ubicado en Periférico Sur # 5246, Colonia Pedregal de Carrasco (Tel. 55 4169 8514). Cuenta con consultas de urgencias con médico general en $200 pesos, 15% de descuento en servicios hospitalarios y 10% en laboratorio e imagenología.

Ubicado en Periférico Sur # 5246, Colonia Pedregal de Carrasco (Tel. 55 4169 8514). Cuenta con consultas de urgencias con médico general en $200 pesos, 15% de descuento en servicios hospitalarios y 10% en laboratorio e imagenología. Centro Hospitalario MAC (Cuajimalpa): En Prolongación Vasco de Quiroga # 4973, Colonia Santa Fe (Tel. 55 4169 8514). Aplica tarifas preferenciales similares para consultas y servicios de hospitalización.

En Prolongación Vasco de Quiroga # 4973, Colonia Santa Fe (Tel. 55 4169 8514). Aplica tarifas preferenciales similares para consultas y servicios de hospitalización. Sanatorio Durango (Cuauhtémoc): Situado en Durango # 296, Colonia Roma Norte. Ofrece un 15% de descuento o tarifa preferencial en atención médica.

Situado en Durango # 296, Colonia Roma Norte. Ofrece un 15% de descuento o tarifa preferencial en atención médica. Hospital de Especialidades MIG (Gustavo A. Madero): Ubicado en Río Bamba # 800, Colonia Lindavista (Tel. 55 2000 6100). Dispone de un 10% de descuento en sus prestaciones sanitarias.

La salud visual es fundamental entre los adultos mayores. Foto: Pexels

Ópticas, centros auditivos y salud visual

Ópticas Lux (Varias alcaldías): Ofrece un 15% de descuento en productos o servicios en sucursales como Plaza Manacar (Av. Insurgentes Sur # 1457, Benito Juárez; Tel. 55 5801 9774) y Centro Comercial Santa Fe (Av. Vasco de Quiroga # 3800, Cuajimalpa; Tel. 55 5259 6170).

Ofrece un 15% de descuento en productos o servicios en sucursales como Plaza Manacar (Av. Insurgentes Sur # 1457, Benito Juárez; Tel. 55 5801 9774) y Centro Comercial Santa Fe (Av. Vasco de Quiroga # 3800, Cuajimalpa; Tel. 55 5259 6170). Devlyn (Varias alcaldías): Otorga un 20% de descuento en sucursales como Centro Comercial Perisur (Periférico Sur # 4690, Coyoacán; Tel. 55 5606 6582) y Farmacia París (República de Salvador # 95-97, Cuauhtémoc; Tel. 55 5709 5900).

Otorga un 20% de descuento en sucursales como Centro Comercial Perisur (Periférico Sur # 4690, Coyoacán; Tel. 55 5606 6582) y Farmacia París (República de Salvador # 95-97, Cuauhtémoc; Tel. 55 5709 5900). GAES Centros Auditivos (varias alcaldías): Otorga un 20% de descuento en aparatos auditivos más chequeo sin costo en ubicaciones como Plaza Fiesta Coapa (Calzada del Hueso # 503; Tel. 55 6805 8267) y Roma Sur (Calle Medellín # 301; Tel. 55 5574 1923).

Otorga un 20% de descuento en aparatos auditivos más chequeo sin costo en ubicaciones como Plaza Fiesta Coapa (Calzada del Hueso # 503; Tel. 55 6805 8267) y Roma Sur (Calle Medellín # 301; Tel. 55 5574 1923). Salauno (Varias alcaldías): Brinda consultas generales y subsecuentes por $250 pesos, y consultas con subespecialista por $450 pesos en sus sedes de Narvarte (Dr. José María Vertiz # 810) y Coyoacán (Miguel Ángel de Quevedo # 550; Tel. 55 4448 383).

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