Todos tenemos pecados, secretos o historias que preferimos contar en privado, pero ¿qué pasaría si tuvieras que confesarlos frente a más de 20 mil personas y ante tu artista favorita? Esa es la dinámica que Rosalía ha decidido implementar en sus nuevos shows

La idea parece sencilla, pero el resultado ha causado debate, risas y hasta polémica en redes sociales.

Poco antes de cantar "La Perla", la española hace una pausa en el show para recibir a una famosa. Ella toma el lugar del sacerdote, mientras que la invitada, en lugar de una confesión religiosa tradicional, revela historias de desamor, infidelidades, desencuentros y hasta aquellas que incomodan o causan vergüenza.

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Llamado el confesionario, este concepto forma parte de “LUX”, la gira con la que "Rosi" (como es llamada de cariño) llegará este fin de semana a la capital mexicana.

Lo que hace que este momento se haya convertido en uno de los más comentados por los fans, es que la identidad de la penitente permanece en misterio, hasta la hora del espectáculo.

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A lo largo de la gira han pasado por el confesionario artistas como Karol G, Aitana, Bad Gyal, Cara Delevingne, Lola Young y Lali Espósito. Cada una llegó con historias diferentes y algunas de esas se robaron la noche.

México ya tuvo sus propias confesiones

La llamada "Motomami" ya visitó Guadalajara y Monterrey; así que el público mexicano ya tuvo sus propios confesionarios

En el primero de ellos estuvo Yeri Mua, quien apareció en el concierto vestida blanco y con un velo en la cabeza. La influencer habló sobre una relación marcada por los celos, las infidelidades y una pelea con su expareja.

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Mientras que en Monterrey, la protagonista fue Samy Rivers, quien también compartió una historia de desamor de su adolescencia.

Ahora la atención está puesta en la Ciudad de México, y la pregunta que muchos fans se hacen es quién le contará sus penas a Rosalía.

En redes sociales ya circulan nombres de posibles invitadas, entre ellos Kenia Os, Belinda y Danna, aunque ninguna de ellas ha sido confirmada para ocupar el confesionario.

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La catalana ofrecerá cinco conciertos en el Palacio de los Deportes, los próximos 22, 24, 26, 28 y 29 de agosto.

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