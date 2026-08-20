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Cuernavaca, Mor. - La Mesa Estatal de Construcción de Paz presumió una disminución en siete delitos de alto impacto durante 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025. Sin embargo, la vocera Sara Olivia Parra Téllez, reconoció que las cifras oficiales y lo que percibe la ciudadanía no siempre avanzan al mismo ritmo.
“La estadística y lo que la gente percibe a veces avanza a distintos ritmos, y a veces no hace el match de inmediato”, dijo Parra Téllez.
¿Qué delitos disminuyeron?
De acuerdo con los datos presentados en conferencia de prensa:
- Homicidio doloso disminuyó 51% en promedio diario
- Reducciones en robo a transportistas, con 39.1%
- Lesiones por arma de fuego, 32.5%
- Robo de vehículo, 18.7%
- Robo a transeúnte, 17.8%
- Robo a casa habitación, 17.7%
- Robo a negocio, 13.8%
- Feminicidio, 9%.
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Parra Téllez aseguró que estos indicadores son utilizados por la Mesa Estatal como parámetro de evaluación y constituyen una herramienta de rendición de cuentas y transparencia institucional.
No obstante, reconoció que la estadística oficial y la percepción ciudadana pueden avanzar a ritmos diferentes, por lo que una reducción en los números no necesariamente se traduce en una sensación de mayor seguridad entre la población.
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En la misma conferencia de prensa, la Fiscalía General del Estado presentó sus resultados correspondientes a julio pasado, y cifró en 106 cateos, con 57 detenciones, 79 órdenes de aprehensión, 144 vinculaciones a proceso, así como 44 vehículos recuperados.
El fiscal general Fernando Bumenkron Escobar informó que entre las aprehensiones relevantes se encuentran cuatro personas, entre ellas el síndico municipal de Yautepec, Karla “N”, relacionadas con el ataque a balazos contra un grupo de personas que veían el partido de futbol de la selección mexicana contra su similar de Ecuador.
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dmrr/cr
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