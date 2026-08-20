Contra todo pronóstico, América es líder del Apertura 2026 y marcha invicto en este arranque de torneo. Las expectativas antes del inicio de la temporada no eran altas para las Águilas, pero eso no importa al interior del Nido.

Para Alan Cervantes, mediocampista azulcrema, la elevada exigencia de Guillermo Almada es la que tienen al conjunto azulcrema en un buen momento y peleando la parte alta de la clasificación.

“La realidad es que aquí no va a jugar el que no corra, el que no entrene, no va a jugar el que no se cuide, y si al final quieres progresar en tu carrera, en tu vida y quieres ser importante en este club, vas a tener que hacerlo. Entonces, te puede gustar o no, pero esa exigencia es tan, tan alta y se empareja tanto con la jerarquía y la exigencia de este club que nos tiene donde nos tiene”, lanzó Cervantes.

Aunque no es el objetivo principal, en América no ven con “malos ojos” que sean vistos con pocas probabilidades de campeonar en este semestre.

“A pesar de que para mucha gente el equipo no está para competir, al final, a nosotros nos encanta cuando pasan este tipo de cosas porque nos sabe mejor el hecho de muchas veces callar bocas y demostrar que están equivocados”, aseveró el volante americanista.

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América goleó al Atlético de San Luis en la Jornada 4. FOTO: IMAGO7

La exigencia de Guillermo Almada

Cervantes ya había trabajado con Guillermo Almada, los tuvo como técnico en Santos Laguna y sabe que su exigencia es determinante para el uruguayo en la búsqueda de sus objetivos.

"Yo creo que la principal cuestión acá es la exigencia con la que trabaja el profesor Almada y su cuerpo técnico. La realidad es que te parezca o no, te gusten o no sus formas, sus métodos, porque también puede pasar, también porque tenemos un nuevo grupo y la realidad es que somos y seremos una familia a lo largo de este torneo, que es lo que creo que nos va a llevar a conquistar grandes cosas", concluyó Alan Cervantes.

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