Luego de su renovación para el Mundial 2026, Emilio Azcárraga Jean quiere usar el Estadio Azteca, hoy llamado Banorte, en todo lo que se pueda.

Y no sólo para espectáculos musicales o de futbol. El propietario del Coloso de Santa Úrsula quiere desde una pelea de box, hasta un torneo de tiro con arco.

Por ahora, ver a Saúl 'Canelo' Álvarez en combate en el mítico inmueble capitalino es una opción que entusiasma a Emilio Azcárraga.

"Ahí hay una oportunidad. Le haré un llamado al Canelo (Álvarez). Valdría la pena hacer una de las peleas que tiene... gran boxeador, gran deportista mexicano", declaró en entrevista para TUDN.

Lee también América cambia de rumbo; la cantera toma protagonismo con Guillermo Almada

"Ya lo hicimos con Julio César (Chávez), vale la pena por todo esto que sucedió (Mundial 2026). Por eso creo que no hay que dejarlo ahí", agregó el directivo azulcrema.

[Publicidad]

Previo a la Copa del Mundo 2026, el Estadio Azteca recibió una fuerte inversión para todas las modificaciones que necesitaba para la aprobación de FIFA. Ahora, Azcárraga Jean quiere explotar el recinto con evento no sólo futboleros.

"Vale la pena pensar que aparte de ser la catedral del futbol como se mueve un bastión del deporte. Hay cosas que se pueden hacer y otras que no, pero siento que hay oportunidad de que no se quede sólo en futbol", aseveró el presidente de Grupo Ollamani.

"No sólo conciertos, hay que ver todo lo que se pueda hacer... ¿Y si sí? El ¿Y si sí me lo quedo brutalmente", concluyó recordando la frase que se convirtió en bandera para los mexicanos durante la reciente justa mundialista.

[Publicidad]

Lee también Emilio Azcárraga se pronuncia a favor del ascenso y descenso: Es importante para no estar cómodos