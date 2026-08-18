El 22 de noviembre, después de cuatro años de ausencia, la NFL volverá a jugar un partido de temporada regular en México, cuando los 49ers de San Francisco y los Vikings de Minnesota se enfrenten en el Estadio Banorte. Será uno de nueve encuentros fuera de Estados Unidos que tendrá la campaña 2026, un récord en la historia de la Liga.

Sin embargo, Emmitt Smith, leyenda de la NFL y miembro del Salón de la Fama, desea que se organicen más partidos internacionales y exploren nuevas ciudades como sede.

“Para que el juego continúe expandiéndose, debemos tener más partidos en estos lugares como la Ciudad de México. Hacerlo una o dos veces al año puede ser bueno, siempre y cuando la Liga y los jugadores tengan el tiempo de recuperarse de estos partidos internacionales”, mencionó, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, el excorredor de los Cowboys de Dallas.

El tres veces campeón del Super Bowl jugó un partido de pretemporada en el Coloso de Santa Úrsula, el 15 de agosto de 1994, enfrentando a los Oilers de Houston, ante un récord de 112 mil 376 aficionados. Recuerda esa experiencia con mucho cariño, asegura que “lo disfruté mucho”, pero se reserva su pronóstico para el cruce entre Niners y Vikings. “Será un buen juego, son dos buenos equipos, así que veremos cómo se desarrolla”, declaró.

Además, la NFL visitará Australia, Brasil, Inglaterra, Francia, España y Alemania.

“Con la experiencia que tiene Estados Unidos después del Mundial, esto es una extensión. La NFL está intentando expandirse globalmente a través de México, Australia, Inglaterra, Colombia y otras partes del mundo”, concluyó.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.