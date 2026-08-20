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Integrantes de la Organización Cooperativa Dragón mantienen bloqueadas diversas vialidades del Centro y Paseo de la Reforma, donde alrededor de 50 conductores de bicitaxis realizan una movilización rumbo al Zócalo capitalino.
Los manifestantes, encabezados por Gabriel Saavedra, exigen diálogo con el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Movilidad (Semovi) para solicitar la regulación de los bicitaxis y la entrega de permisos. Señalan que llevan aproximadamente cinco años realizando estas gestiones sin obtener una respuesta favorable.
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Las vialidades afectadas incluyen Paseo de la Reforma en ambos sentidos, Bucareli, avenida Juárez, avenida de la República, avenida Hidalgo y el cruce de Reforma e Hidalgo.
La movilización continúa hacia la Plaza de la Constitución, con una ruta prevista por Reforma al oriente, avenida Juárez, Eje Central, 5 de Mayo y Plaza de la Constitución, generando afectaciones a la circulación en la zona.
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