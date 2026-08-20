Metrópoli | 20-08-26 | 16:08 |

Integrantes de la Organización Cooperativa Dragón diversas vialidades del Centro y Paseo de la Reforma, donde alrededor de 50 conductores de realizan una movilización rumbo al Zócalo capitalino.

Los , encabezados por Gabriel Saavedra, exigen diálogo con el Gobierno de la Ciudad de México y la para solicitar la regulación de los bicitaxis y la entrega de permisos. Señalan que llevan aproximadamente cinco años realizando estas gestiones sin obtener una respuesta favorable.

Alrededor de 50 conductores de bicitaxis realizan una movilización rumbo al Zócalo capitalino. | Foto: Valente Rosas.
Alrededor de 50 conductores de bicitaxis realizan una movilización rumbo al Zócalo capitalino. | Foto: Valente Rosas.

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Las vialidades afectadas incluyen Paseo de la Reforma en ambos sentidos, Bucareli, avenida Juárez, avenida de la República, avenida Hidalgo y el cruce de Reforma e Hidalgo.

La movilización continúa hacia la Plaza de la Constitución, con una ruta prevista por Reforma al oriente, avenida Juárez, Eje Central, 5 de Mayo y Plaza de la Constitución, generando afectaciones a la circulación en la zona.

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JACL/cr

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