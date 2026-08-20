[Publicidad]
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México auxiliaron a un hombre que intentaba arrojarse de un puente peatonal en calles de la colonia Piedad Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó a través de sus redes sociales que policías del C2 Sur y del sector Narvarte actuaron con rapidez para evitar que el joven se arrojara del puente.
De acuerdo con el funcionario, uno de los elementos se quitó la camisola para acercarse al hombre y sujetarlo, mientras sus compañeros intervinieron para ponerlo a salvo.
Lee también SSC alerta por estafa del “Artista Enamorado”; ciberdelincuentes suplantan a celebridades para pedir dinero
Posteriormente, paramédicos acudieron al lugar para valorar al joven y determinaron que requería atención médica, por lo que fue canalizado para recibir la atención correspondiente.
Vázquez reconoció la actuación de los policías y destacó su intervención para salvaguardar la integridad del hombre.
[Publicidad]
“Quiero reconocer la labor de mis compañeros del C2 Sur y del sector Narvarte quienes actuaron con rapidez, decisión y valentía”, señaló el titular de la SSC.
El funcionario agregó que este tipo de acciones forman parte de la labor cotidiana de los elementos de la Policía capitalina para proteger la vida y seguridad de la ciudadanía.
LL
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Estados
Aseguran 467 mil litros de hidrocarburo en Salinas Victoria, Nuevo León; investigan almacenamiento ilícito
Descubre y Compra
Amazon México: Motorola RAZR 60 con hasta 36% de descuento; ahorra más de 6 mil pesos
Estados
"Mi hijo probara su inocencia", asegura padre de Fausto Corrales; testigo del secuestro de "El Mayo" Zambada y detenido por encubrir homicidio de Melesio Cuén
Espectáculos
Mekyla Li, ganadora de Miss Grand USA, es destituída; descubren que enfrenta proceso penal por presunto atropello y fuga
La Roja
Salen de casa y hallan cinco bolsas con restos humanos, en Cuautitlán Izcalli
La Roja
¿Cuándo sí y cuándo no te puede detener un policía en México? Conoce tus derechos
La Roja
Cuatro balazos silencian a chofer de la Ruta 27 dentro de su camión en Naucalpan
Espectáculos
¡Que no vea Pati Chapoy! Andrea Legarreta abraza a hija de Daniel Bisogno en HOY