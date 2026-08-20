Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México auxiliaron a un hombre que intentaba arrojarse de un puente peatonal en calles de la colonia Piedad Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó a través de sus redes sociales que policías del C2 Sur y del sector Narvarte actuaron con rapidez para evitar que el joven se arrojara del puente.

De acuerdo con el funcionario, uno de los elementos se quitó la camisola para acercarse al hombre y sujetarlo, mientras sus compañeros intervinieron para ponerlo a salvo.

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Posteriormente, paramédicos acudieron al lugar para valorar al joven y determinaron que requería atención médica, por lo que fue canalizado para recibir la atención correspondiente.

Vázquez reconoció la actuación de los policías y destacó su intervención para salvaguardar la integridad del hombre.

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“Quiero reconocer la labor de mis compañeros del C2 Sur y del sector Narvarte quienes actuaron con rapidez, decisión y valentía”, señaló el titular de la SSC.

El funcionario agregó que este tipo de acciones forman parte de la labor cotidiana de los elementos de la Policía capitalina para proteger la vida y seguridad de la ciudadanía.

#Importante | Quiero reconocer la labor de mis compañeros del #C2 Sur y del sector #Narvarte quienes actuaron con rapidez, decisión y valentía para auxiliar a un hombre que intentaba atentar contra su vida al arrojarse de un puente peatonal en calles de la colonia Piedad… pic.twitter.com/7BH6QDQXER — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 20, 2026

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