En las últimas semanas el término ‘farmear aura’ ha ganado popularidad en redes sociales, especialmente en plataformas como TikTok donde los torneos callejeros donde los jóvenes se ponen a prueba con movimientos y poses que expresan energía, estilo y mucha actitud se hicieron virales.

Ante la exposición que están teniendo los torneos, empezó a circular en la red la batalla de aura organizada entre alumnos de la Universidad Iberoamericana campus Santa Fe, como respuesta a la tendencia que catapultó una nueva forma de expresión.

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Estudiantes de la IBERO organizan batalla de farmear aura

En el video se observa a los alumnos retarse con todo tipo de movimientos, desde pararse de manos, dar saltos, mostrar músculos, hasta realizar acrobacias; cada contrincante iba demostrando sus habilidades, provocando la reacción del contrincante.

El público es otro factor clave al "farmear aura", pues la respuesta de la multitud a cada movimiento se mide entre gritos y aplausos por la admiración que genera cada gesto.

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Las batallas de farmear aura llegaron a la IBERO CDMX pic.twitter.com/WQ0NjsWD55 — Pablo Ríos C.Z. (@pablorioscz) August 20, 2026

¿Qué es farmear?

El término "farmear" proviene de los videojuegos, aunque tiene raíz de la palabra en inglés ‘farm’ (cultivar), en este contexto, se le conoce como repetir una acción muchas veces para generar puntos o recursos que permitan a los jugadores avanzar dentro del juego.

¿Qué es aura?

El significado de la palabra "aura" parte del concepto relacionado a la espiritualidad como un campo energético que rodea a cada ser vivo y es el reflejo de su estado emocional.

En ese sentido, los atributos como confianza, carisma, energía, estilo, se encargan de formar la estética visual que proyecta una persona al estar frente a otros, logrando que su personalidad sobresalga al farmear aura.

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¿Qué significa "Farmear Aura"?; la nueva tendencia entre jóvene que llama la atención en redes sociales Foto: Captura de pantalla TikTok

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