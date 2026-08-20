A casi cinco años de Gobierno, con nuevas inversiones que rebasan los 135 mil millones de dólares, la expansión de las empresas ya establecidas y ocupar el primer lugar nacional en todos los indicadores productivos, el Gobernador del Estado, Samuel Alejandro García Sepúlveda destacó el liderazgo de Nuevo León como motor económico de México

En el Nuevo León Informa en donde estuvo acompañado de la Secretaria de Economía, Betsabé Rocha Nieto; el Secretario del Trabajo, Federico Rojas Veloquio y el Subsecretario de Inversión, Emmanuel Loo, el Mandatario estatal destacó que Nuevo León es primer lugar nacional en atracción de nuevas inversiones (nacional y extranjera); en PIB manufacturero, 12.7% del país; en empleo total IMMEX, 401 mil empleos en mayo 2026; en empleo formal manufacturero con 682 mil empleos; en ingreso promedio mensual por hogar, $39,011 pesos; y en cantidad de empresas grandes en manufacturas, más de 500 empresas grandes.

El Gobernador destacó el hecho de que su Administración fue la primera del país en reactivar su economía durante la quinta ola del COVID, así como salir al mundo en búsqueda de inversión extranjera, teniendo a la fecha más de 135 mil millones de dólares, en comparación a los 11 mil millones de dólares del Gobierno anterior.

Señaló que espera que para el Quinto Informe en octubre puedan cerrar en 150 mil millones de dólares, 14 veces más de inversión extranjera; “eso ayuda mucho al estado, porque es dinero que no estaba aquí, estaba en Suecia, Corea, Taiwán. Eso se traduce en que las empresas cuando llegan al estado compra terreno, pagan predial, empieza construcción, empleo, cemento, vidrio, aluminio, acero, RH, empleos y luego pagan buenos empleos”.

Nuevo León se consolida como motor económico de México. Foto: Especial

El Mandatario estatal subrayó también la paz laboral que prevalece en Nuevo León, ya que en más de 28 años no se ha registrado ningún estallamiento de huelga.

Dijo que el hecho que Nuevo León sea un estado seguro y con la infraestructura necesaria, es de vital importancia para seguir atrayendo nuevas inversiones, ya que es en lo primero que observan las empresas extranjeras, la seguridad; tras subrayar que hoy por hoy los neoloneses cuentan con la mejor seguridad pública en los últimos 20 años.

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Además, de los registros que ubican a Nuevo León con indicadores favorables en materia de seguridad en el país, el gobernador Samuel García, puntualizó que las empresas toman en cuenta para sus estrategias de inversión, el tema del agua, carreteras, logística y la energía eléctrica.

Apuntó el Gobernador que el Mundial de futbol fue la ventana para que Nuevo León se diera a conocer en todo el Mundo, aunado a que FIFA dictaminara que nuestra entidad fue la segunda sede más segura.

Nuevo León se consolida como motor económico de México. Foto: Especial

En este contexto, Samuel García dijo que mientras en Texas se registraron mil 465 homicidios; en California, mil 370; en Florida, 748; en Illinois, 556; en Nueva York, 473; en Nuevo León se registraron 251 homicidios durante la justa mundialista.

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“El mundial ahorita nos ayudó mucho porque casi todos los países que vinieron se llevaron una gran impresión”, precisó.

“Vamos a seguir promoviendo Nuevo León, no importan las críticas porque al final los resultados son contundentes. Nuevo León tiene todo para seguir siendo primer lugar y Nuevo León, estoy seguro, va a seguir por este camino 10, 15 o 20 años.

Entre más salgamos a atraer inversiones, más va a crecer el estado de Nuevo León”, puntualizó.

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LL