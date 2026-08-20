Culiacán, Sin. - El secretario de Salud del Estado, Cuitláhuac González Galindo dijo que ante la identificación de un caso de gusano barrenador en un canino, en la zona del Campo el Diez, en la salida sur de Culiacán, se intensificó la vigilancia y supervisión en dicha área a fin de fortalecer las medidas preventivas y de protección.

Acompañado del equipo de Vectores, el funcionario recorrió la comunidad donde se realizó evaluaciones del terreno y se fortaleció las acciones de vigilancia y orientación a la población, sobre este insecto que puede dañar a los animales domésticos, de granja e incluso a personas que presenten heridas abiertas.

Salud Sinaloa refuerza vigilancia por gusano barrenador en un canino en Culiacán; llaman a tener buena higiene animal. Foto: Especial.

Hizo notar que los pacientes con diabetes que se encuentran postradas y tienen llagas, sus familias que los cuidan deben estar muy atentos a que pueden ser víctimas de la colocación de huevecillos del gusano barrenador.

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González Galindo explicó que ante este primer caso de un canino contagiado se debe tener mucho cuidado en los hogares que tienen mascotas, sobre todo en el tema de la higiene y protección animal.

Salud Sinaloa refuerza vigilancia por gusano barrenador en un canino en Culiacán; llaman a tener buena higiene animal. Foto: Especial.

El funcionario informó a la población que la mosca puede desplazarse a grandes distancias y depositar sus huevecillos en heridas de los animales e incluso de personas, por lo que es importante mantener una adecuada higiene y vigilancia de cualquier lesión.

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Durante este recorrido se informó que a nivel estatal se tienen 50 casos registrados de gusano barrenador en ganado de bovino, solo una parte de ellos se mantienen activos, ya que las autoridades y los ganaderos han atendido a los animales afectados.

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