Jamie Lynn Spears quiere poner fin a uno de los rumores que la han acompañado durante toda su carrera y que tiene que ver con el final de "Zoey 101".

En 2005, la hermana de Britney Spears saltó a la fama gracias a la serie de Nickelodeon, donde daba vida a Zoey Brooks, una adolescente que comienza su aventura en una academia privada.

El programa ganó popularidad muy rápido; sin embargo, tras cuatro temporadas y cuando Jamie comenzaba a despuntar, llegó a su fin. Casi al mismo tiempo, la joven (de entonces 16 años) anunció su embarazo lo que hizo que muchos fans la culparan del término de la serie.

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A casi dos décadas del último episodio, Lynn Spears por fin habló de lo ocurrido y negó que que su embarazo haya provocado la cancelación.

"Si hablamos de una idea errónea concreta, sería que todo el mundo piensa que ‘Zoey’ terminó porque quedé embarazada. Y eso no es cierto”, dijo durante su participación en el podcast "Momarchy".

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La actriz explicó la cuarta temporada ya había terminado de grabarse cuando se enteró que esperaba a Maddie, su primera hija. El problema, explicó, es que los episodios no llegaron inmediatamente a la televisión.

"Así son las cosas en el mundo del espectáculo y mucha gente no lo entiende. Creen que lo grabamos y se estrena. No, lo grabas y se estrena quizás al año siguiente o algo así”, agregó.

Asimismo, reveló que la producción nunca tuvo contemplada una quinta temporada, por lo que su embarazo no tuvo nada que ver con el fin de la serie.

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En 2023, Spears habló sobre su maternidad y la decisión de alejarse de las cámaras para concentrarse en su familia.

“Fue algo de lo que me hice responsable de la manera que tenía sentido para mí y el mundo entero se me echó encima... me dijeron que era la peor persona del mundo y que todas las jóvenes que vieran mi programa iban a quedar arruinadas por mi culpa”, expresó en entrevista para el podcast "Better Tomorrow".

Ese mismo año, Jamie Lynn regresó al personaje que la convirtió en una estrella juvenil, con la película "Zoey 102", que reunió a varios de los integrantes del elenco original.

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