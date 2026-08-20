El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, inauguró la Feria Anual de Empleo, Emprendimiento y Servicios 2026, con la cual se fortalece la vinculación entre empresas y personas buscadoras de empleo, además de promover el emprendimiento y el consumo local.

“Benito Juárez es una de las alcaldías con mayor actividad económica y donde encontramos niveles de primer nivel. Nuestra comparación no nada más es con la ciudad y con el propio país, sino internacionalmente. Estamos acercando el empleo formal y la capacitación con los vecinos; somos un puente entre quienes dan empleo y quienes lo necesitan. La alcaldía Benito Juárez ejecuta, trabaja, acciona y vincula; eso es lo más importante”, afirmó el edil panista.

Esta feria se realiza este 20 y 21 de agosto de 10:00 a 14:00 horas en la explanada principal de la demarcación.

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Participan 76 empresas, de diversos giros, que ponen a disposición de la población una oferta de 750 vacantes para perfiles técnicos, operativos, auxiliares y administrativos. Entre ellas destacan, la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, la aseguradora GNP y la telefónica AT&T.

De acuerdo con datos del INEGI, Benito Juárez ocupa el tercer lugar en generación de empleos formales con 355 mil personas ocupadas. El trabajo permanente del área de Bolsa de Empleo y Vinculación Profesional ha permitido colocar a más de 700 buscadores con alguna empresa.

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Feria Anual de Empleo, Emprendimiento y Servicios 2026. | Foto: Especial.

“Estaba buscando trabajo, vine, estuve viendo vacantes y fue muy rápido; en una semana ya tuve respuesta de parte de la empresa. La bolsa de empleo es muy buena, tiene varias oportunidades; el trámite fue muy sencillo, muy rápido; la oferta es bastante grande. Es una excelente idea brindar este espacio”, destacó Susana Jerónimo, de CUR Abogados y quien representa un caso de éxito surgido de la vinculación entre alcaldía y empresas.

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Además, se presentaron 20 emprendimientos, de los cuales 18 son benitojuarenses; con ello se confirma que la demarcación es uno de los centros económicos más importantes de la capital.

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Para Georgina González, fundadora de Theginersshopping, el que la alcaldía genere estos espacios es una gran oportunidad para que los emprendedores se den a conocer y la gente conozca lo que se genera en Benito Juárez.

“Como emprendimiento, nos beneficia a todos porque nos damos a conocer y la gente viene a comprar y también a conocer otros productos. En mi caso, yo voy mucho a algunos bazares, estoy en expos, pero siempre es en Benito Juárez porque yo soy vecina. Estoy muy contenta de tener este espacio que nos dieron hoy; me gusta mucho que la alcaldía haga este tipo de eventos para darnos a conocer y enseñarles qué es lo que hay en Benito Juárez”, señaló la emprendedora.

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JACL/cr