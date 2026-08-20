Especialistas entrevistados por EL UNIVERSAL coincidieron en que es necesario plantar árboles de especies nativas, ubicar puntos adecuados y monitorearlos, para garantizar que se mantengan a través del tiempo, tras el anuncio del Gobierno capitalino de una reforestación urbana.

Víctor Manuel Peña Ramírez, doctor en ciencias y académico de la UAM Iztapalapa, destacó la importancia de reforestar con especies nativas de México, toda vez que por muchos años “se han estado plantando especies exóticas”.

“Hay tantas especies que se pueden utilizar. En México hay aproximadamente 4 mil especies de árboles y arbustos, que algunos de ellos tienen un potencial importante para utilizarse en estas actividades de reforestación urbana”, comentó.

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Para las zonas donde el suelo es seco recomendó plantar encinos, una especie muy resistente que tolera mucho el estrés y podría desarrollarse bien en la Ciudad, o incluso, especies con floraciones, como Thevetia thevetioides o cazahuate, que se dan en México.

Resaltó la importancia de monitorear y supervisar si los ejemplares sobreviven a través del tiempo, sobre todo en la época de calor, de marzo a mayo, que es cuando en muchas ocasiones las plantas fallecen.

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Peña Ramírez lamentó que los árboles urbanos tienden a sufrir maltrato y falta de cuidado por parte de la ciudadanía.

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“El arbolado urbano son siempre árboles que están afectados por muchos factores. La gente los daña frecuentemente, les pone chicles en los tallos, pasan camiones y los golpean, están maltratados. En realidad no hay un cuidado del arbolado por parte de la ciudadanía”, señaló.

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La bióloga Ivonne Olalde, del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, afirmó que además de árboles, son necesarias otras formas biológicas, como arbustos y hierbas que den mayor diversidad y aumenten la visita de insectos, además de que sean especies nativas.

Refirió que se debe hacer una planeación, que va desde la colecta responsable de semilla, hasta tomar en cuenta los tiempos que le toma crecer a cada especie.

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“Hay arbolitos que tardarán ocho años para tener buena forma y tamaño. Otros en seis meses o un año ya estarán listos. Todo esto lleva un tiempo. Y para tener una diversidad adecuada, necesitamos tener diferentes especies”.

Subrayó la importancia de planificar en dónde se pondrá cada ejemplar, toda vez que las especies tienen distintos tamaños, tanto de altura como diámetro, por lo que se debe tomar en cuenta qué árbol puede ir en una banqueta, parque o camellón.

Maribel Jaimes Torres, investigadora de la Universidad La Salle y especialista en Arquitectura y Urbanismo, indicó que una reforestación es “un excelente proyecto” que se tendría que abordar este y los siguientes años, aunque destacó que se debe hacer una buena planeación para conocer las condiciones específicas del suelo donde se plantarán los ejemplares, así como el análisis de las raíces y copas de cada árbol.

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“Dentro de esta planeación tendríamos que ir viendo la raíz, la copa; estas proyecciones a un año, a tres, para que sepamos cómo van a estar creciendo, la infraestructura que tenemos o que se va a tener que diseñar, aparte de la baqueta, las instalaciones, la disponibilidad de agua. Eso es muy importante para que estos árboles puedan crecer”, indicó la especialista.

“No solamente sería la plantación”, señaló, pues expuso que se debe considerar el mantenimiento y seguimiento que se tiene que dar a los árboles plantados.

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Resaltó que las condiciones de cada punto de la Ciudad son muy distintas, por lo que no se puede determinar una sola especie, sino hacer una selección de distintas especies dependiendo del sitio donde se sembrarán.

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