La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este jueves 20 de agosto se tiene previsto una concentración de miembros de la revista Mi Valedor a las 11 horas, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, para realizar el Foro "Sin techo con derechos 2026", espacio de encuentro, reflexión y diálogo para visibilizar las múltiples realidades que atraviesan las personas que viven en situación de calle; así como para analizar algunos de los principales desafíos relacionados con la exclusión social, los derechos humanos y las políticas públicas.

Amigos del Refugio Franciscano se concentrarán a las 11 horas en la Junta de Asistencia Privada, en Polanco, para exigir una auditoria e investigación a la Junta, ya que fue la encargada de autorizar la venta ilegal del predio a un particular. Asimismo denuncian que los animales no han recibido la atención adecuada mientras permanecen bajo resguardo gubernamental.

El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana realizará una presentación, a las 11 horas, en la Casa Refugio de la Memoria Citlaltépetl, sobre los hallazgos de fosas clandestinas en México del 2009 al 2024.

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Representantes de la inciativa Libertad para Morir se reunirán a las 12 horas, en el Centro Nacional de las Artes, para la recolección de firmas a favor de la propuesta ciudadana "Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México", la cual busca permitir que pacientes con enfermedades avanzadas o incurables reciban asistencia para una muerte digna.

Trabajadores de la Clinica de Medicina Familiar ISSSTE "Dr. Javier Dominquez Estrada", se manifestarán a las 12 horas, para exigir la destitución de la administradora de la Clínica, ya que hay abuso de autoridad, nepotismo y hostigamiento laboral hacia la base trabajadora.

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El grupo Plataforma 420 se manifestará al mediodía, en el Monumento a la Madre, en avenida Cuauhtémoc y División del Norte y en Gran Canal y Circuito Interior; para una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

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La Asamblea por el Común y Contra la Guerra se reunirá a las 17:30 horas, en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en la colonia Xoco, a casi 12 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, realizarán una reunión con la finalidad de coordinar las acciones a seguir para continuar con la exigencia de esclarecimiento de los hechos.

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El Frente Común Lupilla Xiu estará a las 18 horas en el Edificio Juana de Arco, para una reunión con autoridades de la Secretaria de Gobernación para tratar la reparación de daños por la presunta represión militar, vivienda para las adultas mayores, desistimiento de la denuncia federal de la activistas de la comunidad transexual e integración a la comisión de víctimas.

Trabajadores de mercados públicos estarán a las 18 horas en el Mercado Martínez de la Torre, para la asamblea general en la que darán seguimiento a diversos temas de interés, como lo son: las iniciativas ciudadanas que están impulsando, el programa "Mercados. corazón del mundial" para los mercados de la alcaldía Gustavo A. Madero, las denuncias contra funcionarios públicos y otros asuntos generales.

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Liberum estará a lo largo del día en el Palacio de Bellas Artes, para hacer volanteo informativo con el fin de generar conciencia en torno a la situación de los animales destinados al consumo humano y al cuidado del medio ambiente.

La organización Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en la sede del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

LL