Los alrededores de la Fuente de Cibeles y del Parque México amanecieron este miércoles, libres de los scooters Lime, Jet y Whoosh, debido a una serie de denuncias vecinales por la obstrucción de banquetas y espacios públicos, lo que llevó a la alcaldía Cuauhtémoc retirar los monopatines eléctricos de la Roma e Hipódromo Condesa.

En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL se pudo constatar que las zonas que estaban destinadas al servicio de scooters, ya no cuentan con los monopatines que, al momento, tienen permiso por parte de la Secretaría de Movilidad (Semovi) para operar hasta el 31 de agosto, fecha en que se evaluará si continua su permanencia.

A un costado del Parque México, Fabián, vecino de la colonia Roma —usuario frecuente de los scooters— relató que utilizaba los monopatines principalmente para trasladarse hacia su trabajo en la zona de Polanco, debido a las complicaciones de tránsito que enfrenta diariamente para llegar al poniente de la Ciudad de México.

Sin embargo, reconoció que el uso de estos vehículos también enfrenta problemas relacionados con la convivencia vial, pues algunos usuarios circulan entre los automóviles o no respetan los espacios destinados para los distintos modos de transporte.

Ante el retiro de los vehículos eléctricos de Lime, Jet y Whoosh de esta zona, el vecino consideró que los scooters compartidos todavía podrían representar una oportunidad para las personas que no cuentan con los recursos para adquirir uno propio.

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