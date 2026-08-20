José Mario "N", alias "El Mayus", presunto sicario del grupo delictivo Los Malcriados, fue detenido luego de sostener una pelea con un automovilista, en calles de la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), el detenido cuenta con una orden de aprehensión por el delito de feminicidio por el ataque a tiros en contra de una mujer de 31 años de edad, identificada como "La Chola", ocurrida el 13 de agosto de 2025, en la colonia Las Águilas.

La detención de "El Mayus" se realizó luego del reporte de una pelea entre automovilistas en en la Calzada de las Águilas, en la colonia Las Águilas Primera Sección.

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Al llegar al lugar, un hombre refirió a los oficiales que el otro sujeto, "El Mayus", lo agredió verbalmente, además de que portaba una pistola.

Los oficiales se acercaron al "El Mayus" y mediante una revisión le hallaron el arma de fuego y varias dosis de droga.

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Por lo anterior, se detuvo a José Mario y fue presentado ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

LL