La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), realizó el primer Encuentro Nacional de Áreas de Carrera Policial, con la participación de los responsables de estas áreas de las 32 entidades federativas.

Esto como parte de las acciones para fortalecer la profesionalización de las instituciones policiales del país.

La titular del SESNSP, Marcela Figueroa Franco, dijo que este esfuerzo forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, particularmente del fortalecimiento de las capacidades institucionales y de la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

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Explicó que fortalecer el Servicio Profesional de Carrera es fundamental y la carrera policial constituye uno de los principales mecanismos para construir instituciones sólidas, profesionales y con visión de largo plazo.

Manifestó que el desarrollo policial significa fortalecer la capacidad del Estado mexicano para servir mejor a la ciudadanía, combatir la impunidad y avanzar en la construcción de la paz”, enfatizó.

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Aspectos del primer Encuentro Nacional de Áreas de Carrera Policial. Foto: Especial

Durante la jornada, se presentaron las acciones que impulsa el SESNSP para fortalecer el Servicio Profesional de Carrera, entre ellas los Lineamientos del Servicio Profesional de Carrera y la Acreditación de las Áreas de Carrera Policial bajo el nuevo esquema de Certificación Policial Individual.

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También se identificaron retos y propuestas en temas como reclutamiento, reconocimientos, dignificación policial, bienestar integral y salud mental.

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