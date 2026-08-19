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La delegación mexicana, encabezada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, junto con el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Francisco Almazán Barocio, y el comisionado del Servicio de Protección Federal, Francisco Javier Moreno Montaño, participó en una reunión trilateral entre México, Ecuador y Colombia.
Esto como parte de las actividades de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), celebrada en Buenos Aires, Argentina.
A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad del gobierno mexicano informó que, asimismo, esta delegación acudió a un encuentro privado con autoridades de Argentina y sostuvo una reunión con el Subsecretario de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Curt Weiland.
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También, dicha delegación asistió a la reunión “Counter Gang Recruitment Meeting”, con Argentina, El Salvador y Ecuador.
Finalmente, participó en la reunión con la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP).
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La delegación mexicana participó en encuentros con China, Nigeria, India, Guatemala, El Salvador y Colombia, para el intercambio de experiencias.
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dft/bmc
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