El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que ejecutaron una acción en un inmueble vinculado con el grupo delictivo conocido como “Los Rusos”, en donde aseguraron 120 kilos de pastillas de fentanilo, equivalentes a más de 4 millones de dosis, además de un arma de fuego y vehículos.

Por medio de redes sociales detalló que la acción deriva de un intercambio de información con la DEA y de trabajos de inteligencia e investigación con autoridades mexicanas en Mexicali, Baja California, así como elementos federales.

"La cooperación internacional, acompañada de investigación y capacidad operativa de las instituciones mexicanas, permite traducir información en resultados concretos contra las organizaciones criminales y sus estructuras logísticas", escribió el titular de la SSPC.

"Los Rusos" son identificados como el brazo armado de la facción de "La Mayiza" del Cártel de Sinaloa y el capo Ismael "El Mayo" Zambada. Recientemente elementos del Ejército y de la Guardia Nacional aseguraron en Sonora otro inmueble utilizado como centro de acopio de armas y municiones.

El pasado 24 de julio, los elementos federales ejecutaron una orden de cateo en un domicilio en la colonia Federal del fronterizo municipio de San Luis Río Colorado, en el que aseguraron un arsenal de 81 armas largas.

Derivado del intercambio de información con la @DEAHQ y de trabajos de inteligencia e investigación de autoridades mexicanas en Mexicali, Baja California, elementos de @FGRMexico, @Defensamx1 @SEMAR_mx @SSPCMexico y autoridades estatales ejecutaron una acción operativa en un… pic.twitter.com/57EhM7qNw8 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 20, 2026

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