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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, ponerse en contacto con Ediciones Era, después de que la editorial anunció que reducirá al mínimo sus operaciones tras un desplome en las ventas desde la pandemia.
“Le pedí a Claudia Curiel, a la secretaria de Cultura, que los busque. No es buena noticia que cierre una editorial de libros. Entonces, hay que ver de qué manera se puede apoyar”, dijo la mandataria federal al ser cuestionada sobre si el gobierno federal realizará acciones a favor del rescate de esta casa editorial.
Ediciones Era, una de las editoriales nacionales independientes más importantes, durante 66 años integró un catálogo con las voces más emblemáticas de la literatura mexicana, desde José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, Elena Poniatowska y José Revueltas hasta autoras contemporáneas como Verónica Murguía y la poeta Coral Bracho.
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En un boletín, el sello editorial dio a conocer la suspensión de sus actividades y el eventual cierre de todas sus librerías y puntos de venta de libros.
“Hoy, a 66 años de la publicación del primer libro de Ediciones Era, nos vemos en la necesidad de reconocer que el mercado del libro ha cambiado tanto que no nos permite vivir de las ventas de nuestros libros”, lamentó.
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em/apr
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