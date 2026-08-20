Tuxtla Gutiérrez. - Dos pescadores desaparecidos mar adentro, frente a las costas de Chiapas, lograron sobrevivir durante cinco días dentro de una hielera al naufragar su embarcación; este miércoles fueron rescatados por personal de la Secretaría de Marina.

Como resultado del operativo aéreo y acuático, Daniel y José Luis fueron localizados y rescatados cuando se encontraban sobre una hielera, mar adentro frente a las costas de Chiapas, aproximadamente a 130 millas náuticas (240.76 kilómetros).

Una vez ubicados, una patrulla oceánica de la Armada de México se aproximó al área y se realizaron las maniobras de rescate para ponerlos a salvo, realizarles valoración médica y entregarlos a sus familiares.

Foto: Especial

La Secretaría de Marina informó que el operativo se realizó después de recibir una llamada de auxilio de integrantes de una cooperativa pesquera, que pidieron apoyo para la búsqueda de los pescadores de 53 y 32 años, respectivamente.

Ambos zarparon en la embarcación llamada “Camaronera”, con la que se tuvo la última comunicación el pasado 14 de agosto.

Marina desplegó unidades de superficie y áreas bajo la estrategia trinomio, (buque-interceptora-aeronave), que permitió ampliar la cobertura de búsqueda y lograr su localización.

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"Las personas rescatadas llevaban 5 días a la deriva sobre una hielera, en aguas del océano Pacifico", indicaron las autoridades.