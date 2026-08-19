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San Cristóbal de las Casas, Chis.- El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) y Protección Civil trabajan en el volcán Chichonal, para reforzar el monitoreo del coloso, con la instalación de un equipo para medir las probables deformaciones del terreno, de manera precisa y confiable, a través de un equipo conocido como GNSS (Sistema Global de Navegación por Satélite).
La Secretaría de Protección Civil informó que se trabaja en el monitoreo permanente en el volcán, a través de tecnología de “alta precisión”, para saber si hay “deformaciones de terreno cercano al edificio volcánico”.
Además, las tres instituciones han instalado una estación meteorológica “para registrar en tiempo real (la) precipitación (pluvial), temperatura, presión y velocidad del viento”, explicó la Secretaría.
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También se ha instalado un sismógrafo de banda ancha, “que permitirá obtener datos más precisos y confiables” sobre la actividad en el volcán.
Pero también se le dará “mantenimiento preventivo” a la estación sísmica con que cuenta el volcán.
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El volcán Chichonal se ubica en el norte de Chiapas; se encuentra entre los municipios de Pichucalco, Francisco León y Chapultenango. El cráter tiene un diámetro de 1.5 x 2 kilómetros, que se formó en la erupción de 1982.
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El Centro de Monitoreo Vulcanológico y Sismológico de Chiapas (CMVS) de la Unicach, está a cargo de los volcanes Chichonal y Tacaná.
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El año pasado, en el volcán se registraron algo más de 5 mil microsismos en el Chichonal, pero la mayoría no fueron perceptibles por la población de los tres municipios que se ubican en los alrededores del coloso, porque fueron de 2 y 3 grados a lo mucho, según ha informado el vulcanólogo de la Unicach, Miguel Alatorre Ibargüengoitia.
Chiapas cuenta con estaciones sismológicas a cargo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la UNAM, Unicach y Protección Civil, en Comitán, otra en Tuxtla, en la sede de la Unicach, en Pijijiapan, Tapachula, en el volcán Tacaná y otra en el Chichonal.
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