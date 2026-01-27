Un grupo del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) mantienen un bloqueo a la circulación vehicular sobre avenida Insurgentes Sur, a la altura de la calle Georgia, en la colonia Nápoles, frente a las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Desde las primeras horas, alrededor de 500 integrantes del STUNAM se concentran en el exterior del inmueble ubicado en Insurgentes Sur número 795, donde exigen la revisión salarial y contractual de sus agremiados, así como un aumento salarial para el sector académico y la garantía de que ningún trabajador administrativo o académico perciba un salario por debajo del mínimo constitucional.

El bloqueo ha generado severas afectaciones viales en Insurgentes Sur y calles aledañas, por lo que autoridades de tránsito implementaron cortes a la circulación y desvíos, y exhortaron a la ciudadanía a tomar rutas alternas.

