La alcaldía Coyoacán dio a conocer que dará apoyos mensuales de 8 mil pesos a las 25 familias que resultaron afectadas por la explosión a causa de acumulación de gas en la colonia Paseos de Taxqueña, para que puedan pagar los gastos de renta en una vivienda provisional.

El apoyo consistirá en 12 transferencias monetarias mensuales de 8 mil pesos para 25 familias conformadas por 117 personas (68 mujeres y 49 hombres), que no podrán regresar a sus viviendas en un corto plazo, tras la explosión. En total, se otorgarán dos millones 400 mil pesos para esta acción.

En la Gaceta Oficial, la demarcación publicó los lineamientos de operación de la acción social denominada “Apoyo para familias damnificadas por la explosión ocurrida en el edificio 21 b de la calle de los Naranjos en la colonia Paseos de Taxqueña”, en donde se dan los detalles del apoyo.

En el documento se establece que los apoyos serán entregados mediante cheque, orden de pago o transferencia electrónica a través de la Dirección de Recursos Financieros.

“Cabe señalar que las transferencias monetarias mensuales serán otorgadas a las familias siempre y cuando no regresen a sus viviendas, en el momento en que las autoridades correspondientes autoricen su regreso, el apoyo será suspendido”, se precisa en los lineamientos.

El pasado 19 de enero, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció una inversión de 18 millones de pesos para rehabilitar el edificio afectado.

El inmueble será rehabilitado a partir de marzo próximo y los trabajos demorarán de seis a ocho meses, de acuerdo con el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini.

