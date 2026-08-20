El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que, con base en la aprobación del financiamiento público federal para los ocho partidos políticos nacionales en el ejercicio fiscal 2027, éstos deberán asignar en conjunto 236 millones 379 mil 950 pesos para fortalecer el liderazgo político de las mujeres.

En ese sentido, explicó las cantidades por cada fuerza política quedaron desglosadas de la siguiente manera:

Morena: 80 millones 561 mil 507 pesos.

PAN: 39 millones 971 mil 982 pesos.

PRI: 30 millones 257 mil 946 pesos.

MC: 29 millones 852 mil 594 pesos.

PVEM: 25 millones 627Partidos políticos deberán destinar en conjunto más de 236 mdp para fortalecer liderazgo de mujeres; representa el 3% de su financiamiento

mil 122 pesos.

PT: 20 millones 653 601 pesos.

Somos México: 4 millones 727 mil 599 pesos.

PAZ: 4 millones 727 mil 599 pesos.

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Detalló que el monto corresponde al 3% de su financiamiento ordinario, el cual habrá de aplicarse en programas de capacitación, promoción y desarrollo de la participación de las mujeres en la vida política.

Precisó que el cumplimiento de esta disposición garantiza que los recursos públicos se traduzcan en acciones concretas para impulsar la igualdad sustantiva y la representación política de las mujeres en México.

Puntualizó que también se asegura que la inversión destinada a este rubro se convierta en una herramienta efectiva para consolidar su liderazgo en todos los ámbitos de la vida democrática.

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Adicionalmente, destacó que el Consejo General del INE, apoyado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, será el órgano encargado de auditar que cada peso sea utilizado conforme a la ley.

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