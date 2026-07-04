En un nuevo decomiso en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) aseguró 60 mil cajetillas de cigarrillos provenientes de Bangkok, Tailandia, una acción que deriva de la colaboración e intercambio de información con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que ambas autoridades aduaneras de México y EU colaboraron en tiempo real y el marco del Memorándum de Entendimiento entre ambas instituciones.

Durante las acciones se reportó que una guía aérea declaraba la mercancía como “data cable”, por lo que personal de la Aduana del AIFA realizó la revisión correspondiente y localizó 75 cajas de cartón en las que fueron halladas las 60 mil cajetillas de cigarrillos con un peso aproximado de mil 571 kilogramos y procedentes de Bangkok.

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Aduanas de México decomisa 60 mil cajetillas de cigarrillos en el AIFA procedentes de Bangkok, Tailandia (04/07/2026). Foto: Especial

El Gabinete de Seguridad no reportó personas detenidas y en una fotografía compartida por la dependencia se observa a un elemento canino inspeccionado el cargamento.

La dependencia detalló que tras el análisis de la información y la verificación de la mercancía, la empresa titular de la marca presentó la querella correspondiente y se inició el procedimiento legal aplicable en materia de propiedad intelectual.

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Apenas ayer, las autoridades federales informaron sobre el decomiso en el AIFA de 84 mil cigarrillos ilegales que provenían de Bélgica en donde participaron elementos de la ANAM y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

En el comunicado, se enfatizó que las incautaciones representan el avance y compromiso de las autoridades federales para fortalecer la cooperación internacional, combatir el comercio ilícito y salvaguardar la seguridad nacional.

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