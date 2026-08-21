Nación | 21-08-26 | 00:03 | Actualizada | 21-08-26 | 00:09 |

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), , se reunió con el Embajador en Estados Unidos en México, , y su equipo de trabajo en Segob.

De acuerdo con un posteo en X de la titular de la dependencia, el encuentro se llevó a cabo para dar seguimiento a temas de la agenda bilateral y fortalecer la entre ambos países.

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