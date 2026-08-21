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La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, se reunió con el Embajador en Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y su equipo de trabajo en Segob.
De acuerdo con un posteo en X de la titular de la dependencia, el encuentro se llevó a cabo para dar seguimiento a temas de la agenda bilateral y fortalecer la cooperación entre ambos países.
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