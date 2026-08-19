Luego del fallecimiento de la actriz Hayden Panettiere a los 36 años, resurgió una entrevista en la que su pareja intermitente, Brian Hickerson, habló sobre los episodios de violencia doméstica que protagonizó durante su relación con la actriz. La conversación con TMZ fue grabada tres meses antes de la muerte de la protagonista de “Triunfos robados”.

La entrevista llamó la atención después de que se diera a conocer que Hickerson y su hermano, Zach, se encontraban en el lugar donde Panettiere falleció.

La actriz, quien habría cumplido 37 años el 21 de agosto, fue hallada inconsciente por policías y paramédicos en un complejo de departamentos de lujo en Greenville, Carolina del Sur, el domingo 16 de agosto. Posteriormente fue declarada muerta en el lugar. De acuerdo con una llamada al 911, en el sitio se reportó una aparente sobredosis, aunque todavía se esperan más estudios para determinar la causa oficial de muerte.

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Brian Hickerson habla sobre la violencia doméstica

En redes sociales, usuarios retomaron la entrevista de Hickerson con el portal y cuestionaron su comportamiento mientras hablaba sobre los episodios de agresión con Panettiere.

“Hay una historia en la que estaba borracho, ¿sabes? Hayden estaba al otro lado de la habitación y yo tenía un teléfono en la mano, y le dije: ‘Hayden, te doy diez segundos para que corras lo más rápido que puedas antes de que te lo tire’”, relató.

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Hickerson también calificó como “increíbles” las memorias de Panettiere, “This Is Me: A Reckoning”, publicadas en mayo, en las que la actriz habló sobre distintos aspectos de su relación.

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“Lo más importante es que no me enseñaron lo suficientemente pronto qué era la violencia doméstica. Si lo hubiera hecho a una edad más temprana, tal vez no habría hecho lo que hice”, señaló.

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El actor y agente inmobiliario agregó que quién querría leer algo así sobre sí mismo y, mientras parece que sonríe, dijo: “Lo hice, lo hice”.

The world's most punchable face pic.twitter.com/7PtgURejdv — ☠️ 𝔻ℝ𝔸𝕂𝕃𝔸ℝ'𝕊 𝔾ℍ𝕆𝕊𝕋 ☠️ (@DraklarsGhost) August 18, 2026

Sus declaraciones generaron reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron su actitud durante la conversación.

“No puedo creer que saliera con él, pobre Hayden”, escribió una persona.

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“¿Quién actúa así? Muy triste”, “¿Por qué está hablando de la violencia doméstica como si fuera una adicción?”, “¡Guau! La ‘sonrisa narcisista’ cuando dijo ‘yo lo hice’”, “¿Es esto real? ¿Cómo es que solo admite violencia doméstica con una sonrisita?” y “El hecho de que esté diciendo que deberían haberle enseñado antes a no abusar de alguien es alucinante”, fueron algunos de los comentarios.

La relación de Hayden Panettiere y Brian Hickerson

Panettiere y Hickerson mantuvieron una relación intermitente entre 2018 y 2022, en donde hubo detenciones.

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En mayo de 2019, después de un incidente con Panettiere, Hickerson fue acusado de violencia doméstica. La actriz obtuvo una orden de protección en su contra, aunque posteriormente los cargos fueron retirados.

En julio de 2020, Hickerson fue nuevamente arrestado, esta vez por ocho cargos de violencia doméstica. En 2021 se declaró culpable sin impugnar dos cargos graves de lesiones a su pareja, mientras que el resto de los cargos fueron retirados.

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Hickerson pasó 13 días en prisión. Después de su arresto, Panettiere emitió un comunicado en el que expresó su intención de servir como ejemplo para otras mujeres que atravesaran situaciones similares.

“Estoy dispuesta a hacer todo lo posible para asegurarme de que este hombre no vuelva a lastimar a nadie”, declaró entonces.

Este año, Hickerson había declarado que él y Panettiere eran únicamente amigos. Sin embargo, después de las revelaciones que la actriz hizo en mayo sobre su relación, reconoció que todavía contemplaba la posibilidad de casarse con ella, aunque señaló que probablemente ella no pensaba de la misma manera y que no era saludable que permanecieran juntos.

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“Creo que Hayden es una de las personas más talentosas que he conocido en mi vida, y yo... sería una tontería no alejarse de ella y dejarla prosperar en su carrera”, dijo.

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Un mes antes del fallecimiento de Panettiere, Hickerson presentó ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles una petición para eliminar de sus antecedentes los cargos relacionados con violencia doméstica contra la actriz. Sin embargo, su solicitud fue denegada.

También surgieron reportes de que ambos habrían retomado su relación, aunque Panettiere habría mantenido este vínculo en privado ante personas de su círculo cercano.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Hayden Panettiere?

Los reportes policiales señalan que Brian Hickerson y su hermano, Zach, se encontraban con Panettiere cuando murió.

De acuerdo con uno de los documentos, Zach se encontraba afectado por lo ocurrido, mientras que Brian no mostró emoción hasta que los servicios de emergencia declararon oficialmente la muerte de la actriz.

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Hickerson también mostró a los policías una bolsa con medicamentos que Panettiere habría estado tomando al momento de su muerte. Los tipos de medicamentos no fueron especificados en el documento.

Las investigaciones sobre las circunstancias del fallecimiento continúan. La oficina del médico forense informó que no se encontraron signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a la muerte.

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