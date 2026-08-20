Los vecinos de Hayden Panettiere fueron advertidos para llamar al 911 si veían a Brian Hickerson, entonces pareja de la actriz, dentro de la propiedad donde ella vivía en West Hollywood, California.

De acuerdo con información publicada por TMZ, la asociación de propietarios colocó a finales de agosto de 2025 un cartel con la fotografía de Hickerson, en el que se pedía a los residentes no permitirle el acceso al edificio y contactar a la policía si lo encontraban en cualquier área de la propiedad.

Mia Terrazas, quien vivía cerca del departamento de Panettiere, contó al medio que la advertencia surgió después de varios años de disturbios relacionados con Hickerson. Según su testimonio, llegó a llamar al 911 al menos media docena de veces debido a incidentes registrados en el departamento de la actriz.

Terrazas aseguró que siempre tuvo miedo de Hickerson y que lo consideraba una persona peligrosa, incluso después de que un tribunal emitiera una orden de alejamiento en su contra.

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El aviso, sin embargo, permaneció aproximadamente una semana. Según la vecina, la asociación de propietarios le informó que Hickerson ya no representaba una amenaza y retiró el cartel.

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Hickerson fue arrestado en 2020 después de que las autoridades lo señalaran por agredir a Panettiere. Posteriormente se declaró culpable de un cargo de violencia doméstica y cumplió una condena en prisión.

Investigan muerte de Hayden Panettiere

La información sobre las advertencias a los vecinos sale a la luz mientras continúa la investigación por la muerte de Hayden Panettiere, quien falleció el pasado 16 de agosto en Carolina del Sur.

Según información de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) se sumó a las investigaciones que realizan el Departamento de Policía de Greenville y la Oficina del Forense del Condado de Greenville.

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La oficina forense informó que la causa y las circunstancias de la muerte continúan bajo investigación y descartó, hasta el momento, indicios de violencia o criminalidad, a la espera de determinar oficialmente la causa del fallecimiento.

De acuerdo con información de PEOPLE, durante la llamada al 911 se escucha a personal mencionar una posible “sobredosis” y un “paro cardíaco”. Sin embargo, la causa oficial de la muerte todavía no ha sido determinada.

Según el informe policial, Brian Hickerson y su hermano se encontraban en la residencia de Carolina del Sur cuando las autoridades declararon muerta a la actriz. Posteriormente, la policía acudió con Hickerson, de acuerdo con un informe policial parcialmente censurado citado por The Hollywood Reporter.

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Panettiere habló públicamente sobre distintos momentos difíciles de su vida en sus memorias "This Is Me: A Reckoning", publicadas en mayo.

La actriz comenzó su carrera desde niña y alcanzó gran popularidad por interpretar a Claire Bennet en la serie "Heroes". También protagonizó "Nashville", donde dio vida a Juliette Barnes durante 128 episodios entre 2012 y 2018, papel por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro.

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Entre sus trabajos cinematográficos también destacan "Remember the Titans", "Raising Helen", "Ice Princess" y "Scream IV".

Hayden Panettiere era madre de una hija, Kaya, nacida en 2014 de su relación con el exboxeador ucraniano Vladímir Klitschko.

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