“Jalisco es muy diverso y además es la mejor representación de lo que es México” afirmó Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Turismo del estado.

Agregó que la gastronomía mexicana es una de las 4 mejores a nivel mundial y la única en Latinoamérica en ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Esta información se dio durante el anuncio de Guadalajara como sede de la ceremonia 2026 (1 de diciembre) de la selecta lista Latin America’s 50 Best Restaurants 2026.

Guadalajara ha tenido un gran crecimiento gastronómico durante los últimos años, siendo Alcalde su ‘estandarte’ principal y el único restaurante de la ciudad en haber entrado en el último ranking publicado.

¿Dónde está el restaurante Alcalde?

El restaurante Alcalde se localiza en Guadalajara, en la Avenida México 2903, colonia Vallarta Norte, muy cerca de la colonia Americana y la emblemática Glorieta de la Minerva.

Foto: Omar Moreno. El Universal

La zona es principalmente residencial, aunque tiene bastante vida gracias a sus cafeterías, restaurantes, bares, calles arboladas y algunos parques.

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Desde el centro histórico tapatío se hacen unos 20 minutos en auto.

¿Cómo es el restaurante Alcalde?

Abierto en 2013 bajo la dirección del chef tapatío Francisco ‘Paco’ Ruano, el restaurante Alcalde muestra una fachada de estilo contemporáneo con cristales.

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Su interior es sencillo: paredes blancas, sillas y mesas de madera.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Llama la atención su decoración con algunas piezas de talavera, una serie de luces cubiertas con cristales de colores y piso ajedrezado.

El espacio es pequeño y el ambiente es 'íntimo', aunque si prefieres mayor privacidad, en la parte superior hay un salón VIP con capacidad para 16 personas.

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Este es el menú del restaurante Alcalde

Alcalde es un restaurante de cocina mexicana contemporánea con influencias internacionales.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Según su sitio web, hace “cocina viva que respeta las estaciones del año y sus virtudes, buscando la excelencia de lo sencillo y trasladar el producto y nuestro acervo culinario a una gastronomía de actualidad sin artificios...”

El menú varía dependiendo de la disponibilidad de insumos y productos, aunque sí tiene platillos muy conocidos: cecina con polvo de algas, guacamole y salsa morita; tlayuda de pescado nakaochi, kimchi, habanero y queso Chiapas; borrego braseado con curry-atole masala y lechón con bok choi y mole barranqueño.

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Foto: Omar Moreno. El Universal

Su postre esteñar es el arroz con leche preparado con helado de canela, chocolate tostado y una cubierta de piel de soya, visualmente muy atractivo.

En cuanto a bebidas, destaca su carta de cocteles. Hay preparados con tequila, mezcal, whisky y ginebra.

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Alcalde también ofrece la opción de un menú degustación de 10 tiempos y, por un costo extra, maridaje. Los platillos varían dependiendo de la temporada.

En 2025 se colocó en el puesto 15 de los mejores restaurantes de América Latina según la lista Latin America’s 50 Best Restaurants 2025; a nivel mundial, The World's 50 Best Restaurants lo posicionó en el lugar 51. Además, en 2026 recibió una estrella Michelin.

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante Alcalde?

Los precios de los cocteles en Alcalde comienzan en los $170 pesos y los platillos desde los $172 hasta los $545 o incluso más.

Foto: Omar Moreno. El Universal

En el caso del menú degustación, tiene un costo de $3,000 por persona. El maridaje tiene una tarifa de $2,000.

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Sitio web: alcalde.com.mx/index.html

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