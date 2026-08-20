Por la noche de este miércoles, 19 de agosto, Vanessa Huppenkothen vivió momentos de angustia en la Ciudad de México. Mientras conducía en la Avenida Ejército Nacional, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, el conductor y los pasajeros de una camioneta roja insistieron en que ella los rebasara.

“Este tipo está loco, pero bien loco. Quiere que me pase. A ver qué me hace”, denunció Huppenkothen en un video que, momentos después, borró de sus redes sociales.

Pese a que la periodista deportiva disminuyó la velocidad de su vehículo para mantenerse detrás, la camioneta roja frenó e insistió para que ella avanzara. “Si me matan, pues ya sabemos que fue este cabrón. Por favor que se vaya. No se va a ir. [...] Vengo sola, ayúdenme, por favor”, continuó Huppenkothen después de compartir las placas del carro que acosó y bloqueó su avance en la capital del país.

Si bien la conductora borró el video, usuarios de redes sociales lo recuperaron para compartirlo en X, antes Twitter. De acuerdo a reportes, Vanessa Huppenkothen aprovechó que en su transitar pasaron dos vehículos del Ejército Mexicano para pedirles ayuda; segundos antes, la camioneta roja se estacionó en una banqueta, mientras uno de los pasajeros abrió la puerta para descender.

Horas después, a través de su cuenta de Instagram, Huppenkothen se reportó a salvo y agradeció los mensajes de apoyo que recibió. “Quiero agradecer sus mensajes y su apoyo. Hace unas horas tuve un susto que afortunadamente no pasó a mayores. Estoy en casa. Estoy bien, y estoy a salvo. Les agradezco infinito”.

¿Qué contestó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México contestó a una cuenta que recuperó el video de Vanessa Huppenkothen en X.

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De acuerdo a la dependencia, se abrió una investigación para la búsqueda y localización de las personas en “una unidad presuntamente involucrada en el seguimiento de una mujer” a partir del registro de las placas de la camioneta roja.

“Personal de la SSC realiza el análisis de las imágenes y lleva a cabo las acciones correspondientes para identificar la unidad y a las personas que viajaban en ella, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades”, sentenció la Secretaría de Seguridad Ciudadana.